Система создана, но всё оказывается в одном пакете. Для чего нужно сортировать отходы?

Новости Беларуси. 27 % отходов использовали в Минске повторно за 2020 год, причем больше всего – стекла, сообщили в программе « Большой город » на СТВ. В планах на 2021 год – достичь 30-процентного показателя. Сделают это за счет более грамотной перевозки вторичных ресурсов. Дело в том, что при транспортировке в мусоровозе раздельно собранные отходы зачастую смешивают, а это негативно влияет на их качество. В результате извлекается только 22 % сырья. Этот вопрос планируют проработать с перевозчиками. К тому же будут увеличены мощности сортировки.

Илона Волынец, ведущая: Звучит все хорошо. У нас и система создана, и разные контейнеры: хочешь – в торговом центре, хочешь – раздельные контейнеры во дворе. Но почему-то у нас все оказывается в одном пакете, и большинство минчан, к сожалению, не утруждают себя, чтобы сортировать мусор. Почему это происходит? Кстати, большинство вам скажет: «А зачем мне заморачиваться, если утром приедет одна машина, все это перемешается?»

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Конечно, отходы, которые образуются у вас, в первую очередь должны быть отсортированы на этапе их появления. Уже дома вы обязаны их отсортировать, и мусоровоз, который забирает ваши отходы, все равно едет по определенному маршруту, он всегда забирает отходы, не мешая контейнерные баки (я говорю о контейнерах для раздельного сбора отходов – стекло, пластик и бумага – и контейнеры, в которых собираются смешанные отходы, в том числе и органика.

Это очень важно, поскольку сортируя отходы на стекло, пластик и бумагу, процент их извлечения намного выше.

Есть районы в Республике Беларусь, где процент полезного извлечения отходов от раздельно собранных (есть отдельный маршрут мусоровоза, когда он собирает контейнеры только смешанных отходов, и второй мусоровоз, который собирает отсортированные отходы) доходит до 80 %. Это красивый показатель, но, к сожалению, Минск, как и многие европейские, является крупным городом, и здесь достаточно сложное регулирование населения.

Илона Волынец:

Вы специалисты, эксперты, все об этом знаете. Расскажите, как у вас дома все происходит? Сколько у вас отдельных пакетов?