Чтобы поучаствовать, нужно оставить заявку. Рассказываем об акции «Дерево героя»

Акция «Дерево героя» проходит с 26 марта по 15 мая. Куда обратиться за саженцами и инвентарем, расскажет в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Юлия Самусенко, ведущая:

Насколько мы знаем, именно в эти дни закладывают парки, аллеи в память о павших в боях воинах. Расскажите об этом подробнее.

В чем особенность акции «Дерево героя»? Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Действительно, в рамках реализации плана мероприятий Года исторической памяти Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь инициировано проведение акции – закладки аллеи в парках, скверах в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в местах боевых действий. Это мероприятие организуется на территории всех регионов Республики Беларусь. Акция проводится с 26 марта по 15 мая. Чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в областной комитет или в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оставить свою заявку. Специалисты территориальных органов Минприроды проконсультируют, расскажут о проводимой акции, а также вместе с заинтересованными организациями (местные исполнительные комитеты, жилищно-коммунальные хозяйства) организуют и проведут мероприятия по посадке деревьев на землях общего пользования населенных пунктов. Инвентарем, посадочным материалом будут инициативные желающие граждане обеспечены. В Минской области мы уже активно начали данное мероприятие с 26 марта, посажено более полутора тысяч деревьев в рамках мероприятия «Дерево героя», это различные районы. Я думаю, что до 15 мая большинство районов и населенных пунктов было вовлечено в данное мероприятие, поучаствуют в данной практике. Куда обратиться, если не успел поучаствовать в акции? Александр Меженный, ведущий:

Если по каким-то причинам не получилось до 15 мая присоединиться к этой акции, что можно сделать потом? Куда обращаться? Или надо ждать следующей акции?

Екатерина Полещук:

Мероприятие «Дерево героя» – это не единственное мероприятие в рамках озеленения. То есть вопросы благоустройства, наведения порядка, озеленения населенных пунктов – это ежегодные вопросы, которые контролируются, проводятся, реализуются. Есть благоприятные периоды для посадки зеленых насаждений – это весенний период и осенний. Если не поучаствовали в мероприятии «Дерево героя», можно поучаствовать в мероприятиях по озеленению, которые будут проводиться в осенний период, а в течение года активно можно участвовать в мероприятиях по уходу за зелеными насаждениями. Важно не только посадить дерево, но и его сохранить, ухаживать за ним – это своевременный полив, подкормка, содержание. Александр Меженный:

То есть если до 15-го не присоединился, то уже не стоит, надо ждать осени? Или до конца мая еще возможно? Екатерина Полещук:

Законом о растительном мире, в котором определены благоприятные периоды, это до 15 мая, с 1 октября до 30 ноября, периоды благоприятны для посадки. Но необходимо учитывать погодные условия, но законодательством определены с учетом всех погодно-климатических условий данные сроки. Можно ли самому выбрать саженец? Юлия Самусенко, ведущая:

Какие деревья и кустарники смогут высадить добровольцы? Можно самому выбрать саженец, который тебе хочется посадить?