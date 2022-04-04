Чтобы поучаствовать, нужно оставить заявку. Рассказываем об акции «Дерево героя»
Акция «Дерево героя» проходит с 26 марта по 15 мая. Куда обратиться за саженцами и инвентарем, расскажет в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Юлия Самусенко, ведущая:
Насколько мы знаем, именно в эти дни закладывают парки, аллеи в память о павших в боях воинах. Расскажите об этом подробнее.
В чем особенность акции «Дерево героя»?
Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Действительно, в рамках реализации плана мероприятий Года исторической памяти Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь инициировано проведение акции – закладки аллеи в парках, скверах в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в местах боевых действий. Это мероприятие организуется на территории всех регионов Республики Беларусь. Акция проводится с 26 марта по 15 мая. Чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в областной комитет или в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оставить свою заявку. Специалисты территориальных органов Минприроды проконсультируют, расскажут о проводимой акции, а также вместе с заинтересованными организациями (местные исполнительные комитеты, жилищно-коммунальные хозяйства) организуют и проведут мероприятия по посадке деревьев на землях общего пользования населенных пунктов. Инвентарем, посадочным материалом будут инициативные желающие граждане обеспечены. В Минской области мы уже активно начали данное мероприятие с 26 марта, посажено более полутора тысяч деревьев в рамках мероприятия «Дерево героя», это различные районы. Я думаю, что до 15 мая большинство районов и населенных пунктов было вовлечено в данное мероприятие, поучаствуют в данной практике.
Куда обратиться, если не успел поучаствовать в акции?
Александр Меженный, ведущий:
Если по каким-то причинам не получилось до 15 мая присоединиться к этой акции, что можно сделать потом? Куда обращаться? Или надо ждать следующей акции?
Екатерина Полещук:
Мероприятие «Дерево героя» – это не единственное мероприятие в рамках озеленения. То есть вопросы благоустройства, наведения порядка, озеленения населенных пунктов – это ежегодные вопросы, которые контролируются, проводятся, реализуются. Есть благоприятные периоды для посадки зеленых насаждений – это весенний период и осенний. Если не поучаствовали в мероприятии «Дерево героя», можно поучаствовать в мероприятиях по озеленению, которые будут проводиться в осенний период, а в течение года активно можно участвовать в мероприятиях по уходу за зелеными насаждениями. Важно не только посадить дерево, но и его сохранить, ухаживать за ним – это своевременный полив, подкормка, содержание.
Александр Меженный:
То есть если до 15-го не присоединился, то уже не стоит, надо ждать осени? Или до конца мая еще возможно?
Екатерина Полещук:
Законом о растительном мире, в котором определены благоприятные периоды, это до 15 мая, с 1 октября до 30 ноября, периоды благоприятны для посадки. Но необходимо учитывать погодные условия, но законодательством определены с учетом всех погодно-климатических условий данные сроки.
Можно ли самому выбрать саженец?
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие деревья и кустарники смогут высадить добровольцы? Можно самому выбрать саженец, который тебе хочется посадить?
Екатерина Полещук:
Выбрать можно, но мы возвращаемся к первоначальному: осуществляется посадка в соответствии с архитектурной концепцией, схемой озелененности. То есть оставив заявку, мы рассматриваем совместно с заинтересованными органами, в частности коммунальными, архитектурными, органами озеленения, уже с учетом сложившейся разработанной концепцией будут высаживаться и определяться виды и породный состав деревьев, которые будут высаживаться.
Александр Меженный:
А вот вариант, когда во дворах сажают деревья, тоже надо консультироваться с Минприроды или с ЖЭС достаточно?
Екатерина Полещук:
В ЖЭС определяют, если мы про Минск, если зеленые города, у них уже определены площадки, где можно посадить. Даже в электронном виде на сайте Мингорисполкома определены площадки, там уже указано, где можно посадить. Можно обратиться в территориальный орган Минприроды, никогда не отказывают, наши специалисты всегда помогут, направят, куда необходимо обратиться, где можно посадить, реализовать свое право и желание на зеленую красивую страну, свой родной куток.