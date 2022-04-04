Татарское блюдо, которое любят даже дети. Как приготовить эчпочмак?

Смачный треугольник. Бургер с колоритом. Фаворит татарского народа. Все это его величество эчпочмак. В Казани национальному блюду установили памятник. Без него не обходятся праздники и будни.

Маргарита Зайцева, кулинар:

Переводится «эч» – это три, «почмак» – угла, то есть сегодня мы будем готовить треугольники. Тюркские народы были кочевые. Чтобы им в степях что-то кушать, они высушивали тесто с мясом, заливали бульоном, получалось сытное блюдо.

На кухне горячо, как в Татарстане. Начинаем с теста. В емкость заливаем 600 грамм кефира. Добавляем по чайной ложке сахара, соли, соды. Натираем на терке или разламываем на кусочки пачку сливочного масла. Засыпаем муки столько, сколько возьмет теста. Оно должно быть эластичным и воздушным. Не переборщите, а то получите сухарики. Колобок готов, отправляем его отдохнуть в холодильник на 20 минут.

Маргарита Зайцева:

Для начинки мы берем картошку, мясо, лук, соль и специи. Картошечку мы нарезаем кубиками. Вся начинка эчпочмака нарезается меленькими равномерными кубиками.

На 700 грамм картофеля добавляем полкило лука. Он пустит сок и не даст бульбачке превратиться в уголек. Нарезаем меленько, чтобы не чувствовалась горечь. Не устоял и наш оператор. Мгновение – все готово. Кстати, уникальность эчпочмака в том, что все готовится из сырых продуктов. Основа начинки – 700 грамм свежей говядины. Маргарита Зайцева:

Можно брать различное мясо – это и баранина, а можно миксовать, говядина и куриное мясо, утиное очень вкусно получается. Чем больше мяса, тем оно сытнее.

Мяско солим в конце, чтобы не пустило сок. Добавляем специи по вкусу, вливаем полстакана топленого сливочного масла. Так картошка быстрее разварится, и вкус будет нежнейший. Раскатываем шарики из теста размером с чайное блюдце. Начинки не жалеем и лепим эчпочмаки. К кулинарному арту приглашайте всю семью. Аппетитная забавка.

Маргарита Зайцева:

Раньше эчпочмак делали с дырочкой, туда заливали бульончик, масло сливочное, но так как мы масло сливочное уже положили в нашу начинку, мы эту дырочку закроем. У нас получится такой любовный треугольник, потому что сделано с любовью. Гений кубизма Пабло Пикассо обязательно бы что-нибудь сваял.