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Создание профильного госоргана в сфере цифрового развития и информатизации обсудят у Президента

04 апреля 2022 07:43
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Новости Беларуси. Цифровое развитие и информатизация – во Дворце Независимости 4 апреля всесторонне обсудят эти немаловажные для Беларуси вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание профильного госоргана в сфере цифрового развития и информатизации обсудят у Президента-1

Известно, что у Президента сегодня будет обсуждаться создание профильного госоргана в данной сфере. Александр Лукашенко примет с докладом председателя Национальной академии наук и министра связи и информатизации.

# Государственная политика в области информатизации # общество # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Константин Шульган # Фотофакт

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