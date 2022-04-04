Создание профильного госоргана в сфере цифрового развития и информатизации обсудят у Президента

Новости Беларуси. Цифровое развитие и информатизация – во Дворце Независимости 4 апреля всесторонне обсудят эти немаловажные для Беларуси вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что у Президента сегодня будет обсуждаться создание профильного госоргана в данной сфере. Александр Лукашенко примет с докладом председателя Национальной академии наук и министра связи и информатизации.