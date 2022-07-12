«Чтобы не оставалось равнодушных». Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ?

Новости Беларуси. У Белорусского союза женщин – новый председатель. Ольгу Шпилевскую избрали на заседании правления БСЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нем также подвели итоги работы за последние два года. В 2021-м, например, в общественном объединении стало на 6 500 больше активисток. Белорусский союз женщин на протяжении 30 лет – самая многочисленная женская организация страны, которая реализует проекты, полезные семьям, обществу и государству. «Любые инициативы реализовывать вместе». Администрация Президента Беларуси предложила поддержку БСЖ. Подробности здесь.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Конечно, хочется, чтобы все женщины нашей Беларуси подключились к нашей работе, чтобы она касалась каждого, чтобы не оставалось равнодушных. И чтобы мы все вместе работали на благо нашей страны. Очень хочется заявить больше ярких проектов, которые всех нас будут объединять, делать еще добрее и учить жить в мире.