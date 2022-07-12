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«Чтобы не оставалось равнодушных». Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ?

12 июля 2022 16:21
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Новости Беларуси. У Белорусского союза женщин – новый председатель. Ольгу Шпилевскую избрали на заседании правления БСЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы не оставалось равнодушных». Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ?-1

На нем также подвели итоги работы за последние два года. В 2021-м, например, в общественном объединении стало на 6 500 больше активисток. Белорусский союз женщин на протяжении 30 лет – самая многочисленная женская организация страны, которая реализует проекты, полезные семьям, обществу и государству.  

«Любые инициативы реализовывать вместе». Администрация Президента Беларуси предложила поддержку БСЖ. Подробности здесь.  

«Чтобы не оставалось равнодушных». Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ?-4

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:  
Конечно, хочется, чтобы все женщины нашей Беларуси подключились к нашей работе, чтобы она касалась каждого, чтобы не оставалось равнодушных. И чтобы мы все вместе работали на благо нашей страны. Очень хочется заявить больше ярких проектов, которые всех нас будут объединять, делать еще добрее и учить жить в мире.  

«Чтобы не оставалось равнодушных». Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ?-7

На сегодня Белорусский союз женщин объединяет более 145 тысяч представительниц прекрасного пола. Одно из главных направлений деятельности БСЖ – создание условий для активного участия женщин в общественно-политической, культурной и деловой жизни страны.  

# Общественные объединения Беларуси # общество # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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