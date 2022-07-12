Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»
Новости Беларуси. Уже 13 июля в Витебске прозвучат первые позывные Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неофициально форум откроет цирковая программа с участием артистов Белгосцирка. Это будет увертюра к фестивалю под названием «Этот волшебный цирк». Впервые Летний амфитеатр превратится в арену для акробатов и клоунов. Пока же сам город заканчивает последние приготовления. Хотя уже не раз говорилось о том, что фестивальный Витебск начинает готовиться к предстоящему форуму с финальными аккордами предыдущего «базара».
Что нового появилось к XXXI международному форуму, расскажет Виктор Пралич.
Налево пойдешь – к синему дому попадешь, направо – к амфитеатру. Как не заблудиться в гуще фестивальных локаций, теперь в самом центре Витебска подскажут указатели в ретро-стиле. Появились они здесь буквально 11 июля.
Витебск, как и полагается добродушному хозяину, который принимает тысячи гостей, подготовился основательно. Статус фестивальной столицы обязывает. Весь город стал одной большой площадкой для тысяч фото на память.
Виктор Пралич, корреспондент:
Торгующих цветами бабушек теперь в Витебске увековечили. Напротив Летнего амфитеатра появилась скульптура «Цветочница». Когда-то на этом месте располагалась лавка по продаже ярких и ароматных растений, где в том числе продавались и васильки – символ «Славянского базара».
Это одна из полусотни красочных фотозон, которые во время фестиваля разместятся в разных точках Витебска. Кстати, у гостей форума есть возможность даже устроить своеобразный фоточеллендж по знаковым точкам города.
Виктор Пралич:
А вот прогуливаясь по историческому центру Витебска, прохожим следует обратить внимание не только на архитектуру, но и под ноги. На пешеходной улице Суворова появились необычные арт-объекты из обычных люков.
Это художественный подход юных витебских мастеров кисти. Областной центр ведь известен еще и как город художников. Люки стали цветовыми композициями в духе супрематизма. То, что когда-то успешно развивал здесь Марк Шагал.
Николай Орлов, председатель Витебского горисполкома:
Витебск – прекрасный, удивительный, необыкновенный, яркий и многогранный город. Вот эти июльские цветы, июльское настроение – и для тех, кто приезжает в город, и для тех, кто покидает его с сожалением, что все-таки хотелось бы вернутся в него еще неоднократно.
В 2022 году полюбоваться Витебском можно с высоты птичьего полета. В городе на берегах Западной Двины установили колесо обозрения. Фестивальная столица как на ладони. А с 12 июля почти из любой точки Витебска можно увидеть огромный государственный флаг, который развивается на шпиле облисполкома. Это более 50 метров в высоту.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
На всех торжественных мероприятиях этот флаг, это знамя всегда впереди. Оно напитывается более сакральным смыслом. Это наша независимость, это наша страна, основа, это наш предмет почитания, предмет уважения.
Полотнище размером 2х4 метра торжественно подняли в Год исторической памяти и накануне «Славянского базара». Ведь на шесть дней город станет местом дружбы, творчества и культур.