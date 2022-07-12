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Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»

12 июля 2022 15:16
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Новости Беларуси. Уже 13 июля в Витебске прозвучат первые позывные Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неофициально форум откроет цирковая программа с участием артистов Белгосцирка. Это будет увертюра к фестивалю под названием «Этот волшебный цирк». Впервые Летний амфитеатр превратится в арену для акробатов и клоунов. Пока же сам город заканчивает последние приготовления. Хотя уже не раз говорилось о том, что фестивальный Витебск начинает готовиться к предстоящему форуму с финальными аккордами предыдущего «базара».  

Что нового появилось к XXXI международному форуму, расскажет Виктор Пралич.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»-1

Налево пойдешь – к синему дому попадешь, направо – к амфитеатру. Как не заблудиться в гуще фестивальных локаций, теперь в самом центре Витебска подскажут указатели в ретро-стиле. Появились они здесь буквально 11 июля.  

Витебск, как и полагается добродушному хозяину, который принимает тысячи гостей, подготовился основательно. Статус фестивальной столицы обязывает. Весь город стал одной большой площадкой для тысяч фото на память.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»-4

Виктор Пралич, корреспондент:  
Торгующих цветами бабушек теперь в Витебске увековечили. Напротив Летнего амфитеатра появилась скульптура «Цветочница». Когда-то на этом месте располагалась лавка по продаже ярких и ароматных растений, где в том числе продавались и васильки – символ «Славянского базара».  

Это одна из полусотни красочных фотозон, которые во время фестиваля разместятся в разных точках Витебска. Кстати, у гостей форума есть возможность даже устроить своеобразный фоточеллендж по знаковым точкам города.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»-7

Виктор Пралич:  
А вот прогуливаясь по историческому центру Витебска, прохожим следует обратить внимание не только на архитектуру, но и под ноги. На пешеходной улице Суворова появились необычные арт-объекты из обычных люков.  

Это художественный подход юных витебских мастеров кисти. Областной центр ведь известен еще и как город художников. Люки стали цветовыми композициями в духе супрематизма. То, что когда-то успешно развивал здесь Марк Шагал.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»-10

Николай Орлов, председатель Витебского горисполкома:  
Витебск – прекрасный, удивительный, необыкновенный, яркий и многогранный город. Вот эти июльские цветы, июльское настроение – и для тех, кто приезжает в город, и для тех, кто покидает его с сожалением, что все-таки хотелось бы вернутся в него еще неоднократно.  

В 2022 году полюбоваться Витебском можно с высоты птичьего полета. В городе на берегах Западной Двины установили колесо обозрения. Фестивальная столица как на ладони. А с 12 июля почти из любой точки Витебска можно увидеть огромный государственный флаг, который развивается на шпиле облисполкома. Это более 50 метров в высоту.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»-13

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:  
На всех торжественных мероприятиях этот флаг, это знамя всегда впереди. Оно напитывается более сакральным смыслом. Это наша независимость, это наша страна, основа, это наш предмет почитания, предмет уважения.  

Установили указатели в ретро стиле, чтобы не заблудиться. Витебск заканчивает приготовления к «Славянскому базару»-16

Полотнище размером 2х4 метра торжественно подняли в Год исторической памяти и накануне «Славянского базара». Ведь на шесть дней город станет местом дружбы, творчества и культур.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Виктор Пралич # Николай Орлов # Александр Субботин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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