«Доверие к женщине очень высоко». Луцкий о сотрудничестве Администрации Президента и БСЖ

Новости Беларуси. У Белорусского союза женщин – новый председатель. Ольгу Шпилевскую избрали на заседании правления БСЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ? Читайте здесь.
Новости Беларуси. У Белорусского союза женщин – новый председатель. Ольгу Шпилевскую избрали на заседании правления БСЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ? Читайте здесь.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В обществе нашем доверие к женщине очень высоко. И поэтому быть вне разных инициатив, разных проектов наши женщины не могут. И мы со своей стороны готовы любые инициативы реализовывать вместе, подключиться самим, чтобы достичь наилучших результатов в продвижении женщины как важного звена. Которое делает наш мир добрее, делает его спокойным и размеренным.
На сегодня Белорусский союз женщин объединяет более 145 тысяч представительниц прекрасного пола. Одно из главных направлений деятельности БСЖ – создание условий для активного участия женщин в общественно-политической, культурной и деловой жизни страны.