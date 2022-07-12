«Доверие к женщине очень высоко». Луцкий о сотрудничестве Администрации Президента и БСЖ

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В обществе нашем доверие к женщине очень высоко. И поэтому быть вне разных инициатив, разных проектов наши женщины не могут. И мы со своей стороны готовы любые инициативы реализовывать вместе, подключиться самим, чтобы достичь наилучших результатов в продвижении женщины как важного звена. Которое делает наш мир добрее, делает его спокойным и размеренным.