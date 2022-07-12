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«Доверие к женщине очень высоко». Луцкий о сотрудничестве Администрации Президента и БСЖ

12 июля 2022 16:22
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Новости Беларуси. У Белорусского союза женщин – новый председатель. Ольгу Шпилевскую избрали на заседании правления БСЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие планы у Шпилевской на новом посту председателя БСЖ? Читайте здесь.  

«Доверие к женщине очень высоко». Луцкий о сотрудничестве Администрации Президента и БСЖ-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
В обществе нашем доверие к женщине очень высоко. И поэтому быть вне разных инициатив, разных проектов наши женщины не могут. И мы со своей стороны готовы любые инициативы реализовывать вместе, подключиться самим, чтобы достичь наилучших результатов в продвижении женщины как важного звена. Которое делает наш мир добрее, делает его спокойным и размеренным.  

«Доверие к женщине очень высоко». Луцкий о сотрудничестве Администрации Президента и БСЖ-4

На сегодня Белорусский союз женщин объединяет более 145 тысяч представительниц прекрасного пола. Одно из главных направлений деятельности БСЖ – создание условий для активного участия женщин в общественно-политической, культурной и деловой жизни страны.  

# Общественные объединения Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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