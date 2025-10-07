Более 5,6 тыс. автомобилей стоят на границе Беларуси с ЕС

Пока наши западные соседи проводят маневры у белорусских рубежей, очереди на границе только возрастают. Въезда в Евросоюз ожидают более 5 тысяч грузовых и 600 легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое большое скопление на польском направлении – 3 тысячи большегрузов. Если накануне в пункте пропуска «Брест» очереди из легковушек не наблюдалось. То сегодня в ожидании 600 машин и 50 автобусов.

Сопредельная сторона продолжает оформлять мизерное количество авто, не более 30 % от необходимого количества. К тому же наши западные соседи не желают возобновлять работу ранее закрытых пунктов пропуска. Сейчас их функционирует лишь 5 из 14. Потоки машин распределились, но темп работы таможенников сопредельных стран только снижается.