В Минске за 2021 год доля обрабатывающей промышленности составила более 83%

Новости Беларуси. Предприятия Минска нарастили объемы производства обрабатывающей промышленности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По итогам 2021 года ее доля составила более 83 % от общего объема промышленного производства. Предприятия успешно выполняют все показатели социально-экономического развития.

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом составило почти 15 %, а на долю водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов – 2 %. Столичные фабрики и заводы также увеличили объемы производства шоколада, СВЧ-печей, керамической плитки, тракторов для сельского и лесного хозяйства.

Положительная динамика и в 2022 году: уверенно растет спрос на спецтехнику. Предприятия работают стабильно. МТЗ по итогам первого полугодия увеличил экспорт. Завод выпустил более 20 тысяч единиц техники, рост поставок – 16 %. И портфель заказов продолжает расти.