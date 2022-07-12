«Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья». Какие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Минске?

Новости Беларуси. Уменьшение количества разводов, рост рождаемости и помощь государства. Важные семейные ценности обсудили с трудовым коллективом Полиграфкомбината имени Якуба Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Уменьшение количества разводов, рост рождаемости и помощь государства. Важные семейные ценности обсудили с трудовым коллективом Полиграфкомбината имени Якуба Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В основу беседы была предложена тема «Благополучие семьи – благосостояние общества». В разговоре приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района, представители общественных организаций и педагоги. Присутствующие смогли посмотреть социальные ролики, а также обсудить важные вопросы – улучшения жилищных условий, пособия на детей и поддержка многодетных семей.
Людмила Осветимская, ведущий специалист по организационно-кадровой работе Октябрьской районной организации РОО «Белая Русь»:
Коллектив Полиграфкомбината имени Якуба Коласа с интересом обсуждал данную тему. Потому что каждый из нас рассчитывает на то, чтобы получить в своей семье любовь, защиту, уважение. Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья.
Встречи подобного формата проводятся два раза в неделю. Обсуждать семейные ценности планируют до конца августа.