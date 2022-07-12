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«Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья». Какие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Минске?

12 июля 2022 16:18
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Новости Беларуси. Уменьшение количества разводов, рост рождаемости и помощь государства. Важные семейные ценности обсудили с трудовым коллективом Полиграфкомбината имени Якуба Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья». Какие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Минске?-1

В основу беседы была предложена тема «Благополучие семьи – благосостояние общества». В разговоре приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района, представители общественных организаций и педагоги. Присутствующие смогли посмотреть социальные ролики, а также обсудить важные вопросы – улучшения жилищных условий, пособия на детей и поддержка многодетных семей.  

«Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья». Какие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Минске?-4

Людмила Осветимская, ведущий специалист по организационно-кадровой работе Октябрьской районной организации РОО «Белая Русь»:  
Коллектив Полиграфкомбината имени Якуба Коласа с интересом обсуждал данную тему. Потому что каждый из нас рассчитывает на то, чтобы получить в своей семье любовь, защиту, уважение. Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья.  

«Будет счастлив каждый белорус – будет счастлива наша семья». Какие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Минске?-7

Встречи подобного формата проводятся два раза в неделю. Обсуждать семейные ценности планируют до конца августа.  

# Брак и семья # общество # Людмила Осветимская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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