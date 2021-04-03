«Чтобы минчанам было комфортно и красиво жить». В каких районах наводили порядок жители столицы?

Новости Беларуси. В столице сегодня, 3 апреля, день благоустройства. Во многих районах минчане вышли на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, сквер Жукова приводили в порядок представители Следственного комитета. Более 50 сотрудников вместе со своими семьями активно трудились – собирали мусор и прошлогоднюю листву. На помощь пришли и учащиеся строительного колледжа. Их усилиями обновлены скамейки.