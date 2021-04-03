«Чтобы минчанам было комфортно и красиво жить». В каких районах наводили порядок жители столицы?
Новости Беларуси. В столице сегодня, 3 апреля, день благоустройства. Во многих районах минчане вышли на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, сквер Жукова приводили в порядок представители Следственного комитета. Более 50 сотрудников вместе со своими семьями активно трудились – собирали мусор и прошлогоднюю листву. На помощь пришли и учащиеся строительного колледжа. Их усилиями обновлены скамейки.
Добавим, что сегодня на субботнике – подразделения Следственного комитета во всех девяти районах Минска. Городская акция «Помоги городу» – дело добровольное, но, как показывает практика, очень востребованное.
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После наведения порядка на территории сквера имени Жукова следователи возложили цветы к обелиску.
А во Фрунзенском районе полным ходом идет работа в лесопарке «Медвежино».
Сотрудникам Зеленстроя помогают активисты союза молодежи. Уборка парковых зон для молодых минчан давно занятный досуг.
Павел Флейшнер, студент 1 курса БГУ:
С сентября 2020 года мы с друзьями собираемся, ездим, каждые две недели мы ездим по паркам, берем пакеты, убираем мусор, помогаем, чистим все. Нам это очень нравится, это наша личная инициатива, потому что мы любим природу.
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Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
В субботнике приняла участие не только молодежь, но и депутаты Минского городского Совета депутатов. Это наш город, наша столица, и мы должны навести порядок и сделать так, чтобы минчанам было комфортно и красиво жить в нашем замечательном городе.
Работа в лесопарке будет продолжаться на протяжении всего года. Все желающие могут поучаствовать и ускорить благоустройство будущей зоны отдыха.