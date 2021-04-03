«В Минске такого места больше нет». Александр Дорохович рассказал о лыжной трассе, которая появится в лесопарке «Медвежино»

Новости Беларуси. В столице сегодня, 3 апреля, день благоустройства. Во многих районах минчане вышли на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике

Во Фрунзенском районе полным ходом идет работа в лесопарке «Медвежино». Сотрудникам Зеленстроя помогают активисты союза молодежи. Уборка парковых зон для молодых минчан давно занятный досуг. «Чтобы минчанам было комфортно и красиво жить». В каких районах наводили порядок жители столицы?

Наталья Куис, второй секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Сегодня более 100 ребят из числа студентов, учащихся, работающей молодежи, к нам присоединились и войсковые части, приехали в эту прекрасную лесопарковую зону «Медвежино», где в будущем планируется открытие лыжной трассы.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

По нашему замыслу она должна получиться, наверное, самой интересной для наших минчан, потому что здесь очень хороший рельеф: большие подъемы, крутые спуски. В Минске такого места больше нет, поэтому уверен, что здесь будет достаточно много наших любителей, профессионалов лыжного спорта. Наша задача – создать для них условия для того, чтобы они могли тренироваться, готовиться, ну и просто могли проводить время.