«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 3 апреля, проходит день благоустройства. Во многих районах жители выходят на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, сквер Жукова приводили в порядок представители Следственного комитета. Более 50 сотрудников вместе со своими семьями активно трудились – собирали мусор и прошлогоднюю листву.

На помощь пришли и учащиеся строительного колледжа.

Их усилиями обновлены скамейки.

Добавим, что сегодня на субботнике – подразделения Следственного комитета во всех девяти районах Минска. Городская акция «Помоги городу» – дело добровольное, но, как показывает практика, очень востребованное.

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по городу Минску:

Сегодня коллектив управления Следственного комитета проводит акцию в помощь по уборке города. Я думаю, что все горожане и гости столицы видят, какой наш город красивый и убранный. Мы чем можем помогаем городу для того, чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей.

Олег Синицкий, председатель ОО «Следователи города Минска»:

Думаю, каждый человек, гражданин как житель нашей прекрасной столицы должен уделять внимание в том числе парковым зонам, улицам столицы. Потому что зима прошла, наступила весна. Как видно, город требует к себе внимания. Личным составом управления Следственного комитета по городу Минску, следователями столицы принято решение помочь городским властям в уборке парковых зон.

Игорь Чернецкий, начальник отдела городского хозяйства администрации Московского района города Минска:

На сегодняшний день на территории Московского района достаточно много основных мест, где проводится: это и дворовые территории, и, как вы видите, парки и скверы. Активно принимают участие и жители района, то есть моются подъезды, убираются придомовые территории. Сами работники администрации многие вышли на субботник.