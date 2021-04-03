«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 3 апреля, проходит день благоустройства. Во многих районах жители выходят на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске сегодня, 3 апреля, проходит день благоустройства. Во многих районах жители выходят на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, сквер Жукова приводили в порядок представители Следственного комитета. Более 50 сотрудников вместе со своими семьями активно трудились – собирали мусор и прошлогоднюю листву.
На помощь пришли и учащиеся строительного колледжа.
Их усилиями обновлены скамейки.
Добавим, что сегодня на субботнике – подразделения Следственного комитета во всех девяти районах Минска.
Городская акция «Помоги городу» – дело добровольное, но, как показывает практика, очень востребованное.
Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по городу Минску:
Сегодня коллектив управления Следственного комитета проводит акцию в помощь по уборке города. Я думаю, что все горожане и гости столицы видят, какой наш город красивый и убранный. Мы чем можем помогаем городу для того, чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей.
Олег Синицкий, председатель ОО «Следователи города Минска»:
Думаю, каждый человек, гражданин как житель нашей прекрасной столицы должен уделять внимание в том числе парковым зонам, улицам столицы. Потому что зима прошла, наступила весна. Как видно, город требует к себе внимания.
Личным составом управления Следственного комитета по городу Минску, следователями столицы принято решение помочь городским властям в уборке парковых зон.
Игорь Чернецкий, начальник отдела городского хозяйства администрации Московского района города Минска:
На сегодняшний день на территории Московского района достаточно много основных мест, где проводится: это и дворовые территории, и, как вы видите, парки и скверы. Активно принимают участие и жители района, то есть моются подъезды, убираются придомовые территории. Сами работники администрации многие вышли на субботник.
После наведения порядка на территории сквера имени Жукова сотрудники управления возложили цветы к обелиску.