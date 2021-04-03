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«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике

03 апреля 2021 12:37
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Новости Беларуси. В Минске сегодня, 3 апреля, проходит день благоустройства. Во многих районах жители выходят на субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-1

Например, сквер Жукова приводили в порядок представители Следственного комитета. Более 50 сотрудников вместе со своими семьями активно трудились – собирали мусор и прошлогоднюю листву.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-4

На помощь пришли и учащиеся строительного колледжа.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-7

Их усилиями обновлены скамейки.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-10

Добавим, что сегодня на субботнике – подразделения Следственного комитета во всех девяти районах Минска.

Городская акция «Помоги городу» – дело добровольное, но, как показывает практика, очень востребованное.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-13

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по городу Минску:
Сегодня коллектив управления Следственного комитета проводит акцию в помощь по уборке города. Я думаю, что все горожане и гости столицы видят, какой наш город красивый и убранный. Мы чем можем помогаем городу для того, чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-16

Олег Синицкий, председатель ОО «Следователи города Минска»:
Думаю, каждый человек, гражданин как житель нашей прекрасной столицы должен уделять внимание в том числе парковым зонам, улицам столицы. Потому что зима прошла, наступила весна. Как видно, город требует к себе внимания.

Личным составом управления Следственного комитета по городу Минску, следователями столицы принято решение помочь городским властям в уборке парковых зон.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-19

Игорь Чернецкий, начальник отдела городского хозяйства администрации Московского района города Минска:
На сегодняшний день на территории Московского района достаточно много основных мест, где проводится: это и дворовые территории, и, как вы видите, парки и скверы. Активно принимают участие и жители района, то есть моются подъезды, убираются придомовые территории. Сами работники администрации многие вышли на субботник.

«Чтобы мы могли и впредь гордиться нашей столицей». Сотрудники Следственного комитета приняли участие в субботнике-22

После наведения порядка на территории сквера имени Жукова сотрудники управления возложили цветы к обелиску.

# Субботники в Беларуси # общество # Олег Синицкий # Игорь Чернецкий # Фотофакт

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