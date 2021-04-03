«Я живу в Дзержинске уже 44 года». Каких изменений хотели бы в городе местные жители?

Стюша Тайм, блогер:
Судьба забросила нас сегодня в Дзержинск. Давайте посмотрим, чем живет этот город.
Стюша Тайм, блогер:
Судьба забросила нас сегодня в Дзержинск. Давайте посмотрим, чем живет этот город.
– Нравится вообще в городе этом жить?
– Хорошо. Теперь обустраивается, облагораживается. Все в доступе. Поддержание спортивной формы.
– Поменялось что-нибудь с того времени, как вы уехали из Дзержинска, переехали?
– Мало чего, совсем мало чего поменялось.
– Я живу в Дзержинске уже 44 года. За 44 года стало более-менее, еще бы дороги немного подправили.
Стюша Тайм:
Как и многих белорусов, нас интересует развитие в городах. Сегодня с нами любезно согласился встретиться главный архитектор Дзержинского района Денис Николаевич Прокопчик. Расскажите, какие новые объекты за последний год вводились в Дзержинске?
Денис Прокопчик, начальник отдела архитектуры и строительства Дзержинского райисполкома:
На мой взгляд, самым значимым объектом в части благоустройства и создания комфортной среды для населения является этот объект, рядом с которым мы сейчас находимся, – это благоустройство озера. В настоящий момент здесь, помимо пешеходных и велодорожек, имеются спортивная площадка workout и детская площадка.
Стюша Тайм:
Вижу, что прямо напротив озера расположился красивый микрорайон.
Денис Прокопчик:
Да, на самом деле это наш новый микрорайон, в котором в настоящий момент уже завершено строительство. Данные жилые дома в основном предназначались для заселения граждан, стоящих в очереди нуждающихся по нашему городу, в том числе и многодетные семьи.
Стюша Тайм:
А как реализуется индивидуальная застройка в Дзержинске?
Денис Прокопчик:
В части индивидуального строительства яркий пример – у нас есть район индивидуальной застройки «Радужный». Здесь у нас имеется 45 земельных участков, которые были полностью обеспечены инженерной инфраструктурой до выдачи этих участков.
Стюша Тайм:
Не могли проехать мимо красивого моста.
Денис Прокопчик:
Это является дорогопродолжением съезда с трассы Р65. По данному участку улицы Радужной было очень большое количество обращений граждан, было принято решение о разработке соответствующего проекта. К сожалению, не один год мы выполняли эти работы. Да, мы видим трудности, которые есть у людей, видим трудности с дорогами, но невозможно все решить в одночасье.
Стюша Тайм:
А теперь мое самое любимое – стройка. Денис Николаевич, что за объект, рассказывайте.
Денис Прокопчик:
Мы находимся на строительной площадке здания территориального центра обслуживания населения. Это один из первых объектов за последнее время, который строится в Дзержинске.
Стюша Тайм:
Вижу, что ребятам в Дзержинске есть где поиграть в мяч. Как давно была построена эта площадка?
Денис Прокопчик:
Совершенно верно вы подметили. Данный объект был введен в эксплуатацию в 2020 году. Хотим как можно больше строить таких объектов, но не всегда получается. Вместе с тем такой объект у нас уже второй.
Стюша Тайм:
С какими сложностями сталкиваетесь на работе?
Денис Прокопчик:
Не все возможно сделать у нас быстро в силу определенных процедур, положений, порядка. Немножко получается реализация проектов с запозданием. Вместе с тем хорошо, что они реализуются, и хорошо, что есть предложения.