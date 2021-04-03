«Я живу в Дзержинске уже 44 года». Каких изменений хотели бы в городе местные жители?

Стюша Тайм, блогер:

Судьба забросила нас сегодня в Дзержинск. Давайте посмотрим, чем живет этот город.

– Нравится вообще в городе этом жить?

– Хорошо. Теперь обустраивается, облагораживается. Все в доступе. Поддержание спортивной формы.

– Поменялось что-нибудь с того времени, как вы уехали из Дзержинска, переехали?

– Мало чего, совсем мало чего поменялось.

– Я живу в Дзержинске уже 44 года. За 44 года стало более-менее, еще бы дороги немного подправили.

Стюша Тайм:

Как и многих белорусов, нас интересует развитие в городах. Сегодня с нами любезно согласился встретиться главный архитектор Дзержинского района Денис Николаевич Прокопчик. Расскажите, какие новые объекты за последний год вводились в Дзержинске?

Денис Прокопчик, начальник отдела архитектуры и строительства Дзержинского райисполкома:

На мой взгляд, самым значимым объектом в части благоустройства и создания комфортной среды для населения является этот объект, рядом с которым мы сейчас находимся, – это благоустройство озера. В настоящий момент здесь, помимо пешеходных и велодорожек, имеются спортивная площадка workout и детская площадка.

Стюша Тайм:

Вижу, что прямо напротив озера расположился красивый микрорайон. Денис Прокопчик:

Да, на самом деле это наш новый микрорайон, в котором в настоящий момент уже завершено строительство. Данные жилые дома в основном предназначались для заселения граждан, стоящих в очереди нуждающихся по нашему городу, в том числе и многодетные семьи.

Стюша Тайм:

А как реализуется индивидуальная застройка в Дзержинске? Денис Прокопчик:

В части индивидуального строительства яркий пример – у нас есть район индивидуальной застройки «Радужный». Здесь у нас имеется 45 земельных участков, которые были полностью обеспечены инженерной инфраструктурой до выдачи этих участков.

Стюша Тайм:

Не могли проехать мимо красивого моста. Денис Прокопчик:

Это является дорогопродолжением съезда с трассы Р65. По данному участку улицы Радужной было очень большое количество обращений граждан, было принято решение о разработке соответствующего проекта. К сожалению, не один год мы выполняли эти работы. Да, мы видим трудности, которые есть у людей, видим трудности с дорогами, но невозможно все решить в одночасье.

Стюша Тайм:

А теперь мое самое любимое – стройка. Денис Николаевич, что за объект, рассказывайте. Денис Прокопчик:

Мы находимся на строительной площадке здания территориального центра обслуживания населения. Это один из первых объектов за последнее время, который строится в Дзержинске.

Стюша Тайм:

Вижу, что ребятам в Дзержинске есть где поиграть в мяч. Как давно была построена эта площадка? Денис Прокопчик:

Совершенно верно вы подметили. Данный объект был введен в эксплуатацию в 2020 году. Хотим как можно больше строить таких объектов, но не всегда получается. Вместе с тем такой объект у нас уже второй.