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Новости по тегу #Кирилл Лаптев

В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных
06 августа 2026 17:11

В Беларуси готовят поправки об использовании ИИ в закон о защите персональных данных

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи
05 сентября 2025 14:13

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи

Чтобы личная информация не попала в руки мошенников. Какие задачи будет решать центр защиты персональных данных?
24 ноября 2021 13:49

Чтобы личная информация не попала в руки мошенников. Какие задачи будет решать центр защиты персональных данных?