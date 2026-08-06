Новости по тегу #Кирилл Лаптев

В Беларуси готовят изменения в закон «О защите персональных данных», которые напрямую коснутся применения искусственного интеллекта.
Граждане, столкнувшиеся с навязчивой рекламой, «холодными звонками» или сбором излишних персональных данных, смогли получить квалифицированные консультации. Каждый случай разбирается индивидуально.
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