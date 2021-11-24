43% белорусов поддерживают проведение референдума по Конституции. Вот результаты соцопроса

Новости Беларуси. Чего ждут белорусы от новой Конституции, какие изменения ставят превыше всего и как видят Беларусь будущего? Большое социсследование проходит в преддверии референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты опрашивают 10 тысяч респондентов. Настолько большая социологическая выборка лишь подчеркивает общественную значимость предстоящего события.

У жителей страны интересуются широким спектром вопросов: от видения экономических и социальных проблем до отношений с другими странами. Все пункты опроса показывают, как белорусы относятся к идее изменения Основного закона и чего ожидают от новой Конституции.