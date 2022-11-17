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«Чтобы каждый ребёнок в эти дни не остался без внимания». Акция «Наши дети» начнётся 15 декабря

17 ноября 2022 13:19
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» стартует 15 декабря. В 2022 году она пройдет в 20-й раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы каждый ребёнок в эти дни не остался без внимания». Акция «Наши дети» начнётся 15 декабря-1

На протяжении месяца сотрудники министерств и ведомств, компаний и общественные организации с сюрпризами и подарками посещают ребят. В списке сироты, дети из опекунских семей, больниц и реабилитационных центров. Во Дворце Республики пройдет традиционная елка. Она соберет ребят со всей страны. Молодежь же сможет показать свои таланты на балу во Дворце Независимости. Там будет организовано интерактивное представление.

«Чтобы каждый ребёнок в эти дни не остался без внимания». Акция «Наши дети» начнётся 15 декабря-4

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» сами дети включаются в проведение новогодних мероприятий. Готовят подарки, представления, концертные программы. И выезжают к тем ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в учреждения здравоохранения, социально-педагогические учреждения, чтобы каждый ребенок в эти дни не остался без внимания.

«Чтобы каждый ребёнок в эти дни не остался без внимания». Акция «Наши дети» начнётся 15 декабря-7

Кроме того, в каждом районе столицы будут организованы праздничные мероприятия для детей: новогодние представления, квесты и концерты.

# Благотворительная акция # общество # Анна Рысевец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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