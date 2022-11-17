В Беларуси определили лучших участковых и инспекторов ИДН

Новости Беларуси. Лучших участковых милиции и инспекторов ИДН выбрали в Беларуси. Церемония награждения победителей ежегодного конкурса профмастерства прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За почетное звание боролись милиционеры со всей страны, защищая честь своих подразделений сначала на районных, а потом областных этапах. Участники прошли несколько конкурсных испытаний по тактико-специальной, медицинской, огневой и физической подготовке, состязались в этикете и даже ораторском искусстве. Победители получили ключи от служебных автомобилей, призеров наградили комплектами компьютерной техники.

Владислав Пищуленок, старший участковый инспектор Партизанского РУВД Минска:

Очень достойные были соперники, упорная, серьезная борьба до последнего конкурса была напряженной, можно сказать, сражение. Никто достоверно не знал, кто вырвется вперед.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности:

В упорнейшей борьбе, хочу сказать, что победили все. Почему все? Потому что каждый сотрудник, который участвовал в смотре-конкурсе, который был представлен своими подразделениями из регионов, областей, уже победитель. Потому что они готовились, показали свои самые лучшие профессиональные качества, навыки, личные качества как офицера, участкового инспектора, человека, и в этом их победа.