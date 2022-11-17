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В Беларуси определили лучших участковых и инспекторов ИДН

17 ноября 2022 12:01
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Новости Беларуси. Лучших участковых милиции и инспекторов ИДН выбрали в Беларуси. Церемония награждения победителей ежегодного конкурса профмастерства прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси определили лучших участковых и инспекторов ИДН-1

За почетное звание боролись милиционеры со всей страны, защищая честь своих подразделений сначала на районных, а потом областных этапах. Участники прошли несколько конкурсных испытаний по тактико-специальной, медицинской, огневой и физической подготовке, состязались в этикете и даже ораторском искусстве. Победители получили ключи от служебных автомобилей, призеров наградили комплектами компьютерной техники.

В Беларуси определили лучших участковых и инспекторов ИДН-4

Владислав Пищуленок, старший участковый инспектор Партизанского РУВД Минска:
Очень достойные были соперники, упорная, серьезная борьба до последнего конкурса была напряженной, можно сказать, сражение. Никто достоверно не знал, кто вырвется вперед.

В Беларуси определили лучших участковых и инспекторов ИДН-7

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел начальник милиции общественной безопасности:
В упорнейшей борьбе, хочу сказать, что победили все. Почему все? Потому что каждый сотрудник, который участвовал в смотре-конкурсе, который был представлен своими подразделениями из регионов, областей, уже победитель. Потому что они готовились, показали свои самые лучшие профессиональные качества, навыки, личные качества как офицера, участкового инспектора, человека, и в этом их победа.

В Беларуси определили лучших участковых и инспекторов ИДН-10

Смотр-конкурс традиционно проводится ко Дню образования службы участковых инспекторов милиции. 17 ноября у них профессиональный праздник. Лучшие представители удостоены очередных специальных званий, присвоенных досрочно, а также на ступень выше предусмотренных по занимаемым должностям.

# Милиция Беларуси # общество # Владислав Пищуленок # Юрий Назаренко # Фотофакт

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