Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком

Новости Беларуси. В решении проблем жителей Глубокского района 17 ноября помогает разобраться председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы звучат самые разные: по линии здравоохранения и работы местной вертикали власти. В частности, за содействием в решении квартирного вопроса обратились многодетные родители. Супруги намерены приобрести жилье с использованием семейного капитала. Однако новоселье затягивается из-за бумажной волокиты. Владимир Андрейченко поручил разобраться в ситуации до конца года. К слову, на прием приходят не только с просьбами, но и поблагодарить. Жители Глубокого выразили слова признательности председателю Палаты представителей за содействие в открытии бассейна в городе. Ежедневно его посещает около 200 человек. А житель деревни Мнюто благодарит за оперативный ремонт дороги в деревне.

Антон Мацкевич, житель деревни Мнюто:

Асфальт старый, потому что очень интенсивное движение жителей нашего хозяйства. Но эта транзитная улица на территории Шарковщинского района. Было больно смотреть на это, я живу как раз на этой улице, решил на прием к Владимиру Павловичу. Он выслушал меня, оказывается, ремонт был запланирован на вторую половину 2024 года. Владимир Павлович посодействовал, чтобы перенесли на весну – начало лета 2022 года. Так оно и получилось. И вопрос наш решен.