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Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком

17 ноября 2022 12:10
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Новости Беларуси. В решении проблем жителей Глубокского района 17 ноября помогает разобраться председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком-1

Вопросы звучат самые разные: по линии здравоохранения и работы местной вертикали власти. В частности, за содействием в решении квартирного вопроса обратились многодетные родители. Супруги намерены приобрести жилье с использованием семейного капитала. Однако новоселье затягивается из-за бумажной волокиты. Владимир Андрейченко поручил разобраться в ситуации до конца года. К слову, на прием приходят не только с просьбами, но и поблагодарить. Жители Глубокого выразили слова признательности председателю Палаты представителей за содействие в открытии бассейна в городе. Ежедневно его посещает около 200 человек. А житель деревни Мнюто благодарит за оперативный ремонт дороги в деревне.

Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком-4

Антон Мацкевич, житель деревни Мнюто:
Асфальт старый, потому что очень интенсивное движение жителей нашего хозяйства. Но эта транзитная улица на территории Шарковщинского района. Было больно смотреть на это, я живу как раз на этой улице, решил на прием к Владимиру Павловичу. Он выслушал меня, оказывается, ремонт был запланирован на вторую половину 2024 года. Владимир Павлович посодействовал, чтобы перенесли на весну – начало лета 2022 года. Так оно и получилось. И вопрос наш решен.

Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Глубоком-7

Работа с населением остается важнейшим направлением в деятельности всей вертикали власти. На этом настаивает и глава государства: уметь слушать и слышать людей – одно из важнейших требований к чиновникам.

# Прием граждан # общество # Антон Мацкевич # Владимир Андрейченко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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