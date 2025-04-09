Александр Вольфович посетил объекты территориальной обороны в Поставском районе

Еще одно стратегически важное направление для нашей страны – повышение обороноспособности. Среди ключевых составляющих защиты государства в том числе территориальная оборона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одно стратегически важное направление для нашей страны – повышение обороноспособности. Среди ключевых составляющих защиты государства в том числе территориальная оборона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госсекретарь Совета безопасности сегодня, 9 апреля, ознакомился с работой территориальных войск. Он побывал в Поставском районе. Как отметил Александр Вольфович, подобным сборам уделяется особое внимание. Это продиктовано временем.
Системная работа с так называемыми территориалами в Беларуси началась давно, более 20 лет назад. Сначала опирались на зарубежный опыт. Теперь примером стали сами. И сейчас уже с оглядкой на Беларусь развитием территориальных войск занимаются страны на постсоветском пространстве.
Современные вызовы требуют современных решений. При подготовке территориальных войск внедряется опыт военных конфликтов XXI века. Война беспилотников – угроза, о которой сегодня говорят многие военные аналитики. Но у нас есть ответ: противодроновая защита и средства поражения самих БПЛА.
Территориальные войска не заменяют, а дополняют Вооруженные Силы страны. На тренировочном полигоне случайных людей нет. Практически у всех за плечами опыт – служба в системе ВС или Министерстве внутренних дел. А такие сборы – возможность обновить полученные ранее навыки.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы не делаем упор, как наши соседи поляки, прибалты, на увеличение численности действующих Вооруженных Сил, что наносит существенный ущерб экономике страны, социальным вопросам населения. Наши Вооруженные Силы, другие структуры военной организации государства находятся в той численности, которая сегодня необходима в мирное время. Упор делается на подготовке. Но территориальная оборона – это как раз то важнейшее направление, которое будет способствовать повышению вопросов обороноспособности, защиты нашей страны.
Вопросами организации территориальной обороны занимаются не только Вооруженные Силы, но и местные органы власти. В равной степени важна заинтересованность всех сторон. Если говорить о Поставском районе, то здесь хорошо понимают, что тероборона – важнейшее направление защиты страны. Страны, которая всегда выступает за мир, но готова к любым вызовам и адекватно ответит на любые посягательства извне.