Александр Вольфович посетил объекты территориальной обороны в Поставском районе

Еще одно стратегически важное направление для нашей страны – повышение обороноспособности. Среди ключевых составляющих защиты государства в том числе территориальная оборона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарь Совета безопасности сегодня, 9 апреля, ознакомился с работой территориальных войск. Он побывал в Поставском районе. Как отметил Александр Вольфович, подобным сборам уделяется особое внимание. Это продиктовано временем. Системная работа с так называемыми территориалами в Беларуси началась давно, более 20 лет назад. Сначала опирались на зарубежный опыт. Теперь примером стали сами. И сейчас уже с оглядкой на Беларусь развитием территориальных войск занимаются страны на постсоветском пространстве.

Современные вызовы требуют современных решений. При подготовке территориальных войск внедряется опыт военных конфликтов XXI века. Война беспилотников – угроза, о которой сегодня говорят многие военные аналитики. Но у нас есть ответ: противодроновая защита и средства поражения самих БПЛА. Территориальные войска не заменяют, а дополняют Вооруженные Силы страны. На тренировочном полигоне случайных людей нет. Практически у всех за плечами опыт – служба в системе ВС или Министерстве внутренних дел. А такие сборы – возможность обновить полученные ранее навыки.