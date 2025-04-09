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Минская и Орловская области строят дорожную карту сотрудничества

09 апреля 2025 13:47
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Минская область налаживает сотрудничество с Орловской областью в сферах экономики, образования и культуры. Делегация центрального региона находится с визитом в России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская и Орловская области строят дорожную карту сотрудничества-2

Орловская область заинтересована в сотрудничестве по таким направлениям, как производство высокотехнологичной продукции, приборов, конвейерных систем, почвообрабатывающего и грузоподъемного оборудования.

Речь идет также о культурном и образовательном обмене. Точки взаимодействия найдены. Они станут основой будущих договоренностей и контрактов. Встреча состоялась в преддверии Форума регионов. Он пройдет с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде, в рамках которого намечено переподписание соглашения о сотрудничестве между Орловской и Минской областями.

# Беларусь-Россия

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