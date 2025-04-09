Каждому десятому жителю Литвы не хватает денег на еду – опрос

Европейским странам давно стоит найти более достойное применение бюджетным деньгам и направлять их не на военные нужды, а на социальную поддержку граждан. Недавний опрос, проведенный по заказу Национальной организации по сокращению бедности Литвы, показал, что почти каждому десятому жителю страны не хватает денег на еду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – постоянный рост цен. По данным мониторинга торговых ассоциаций, стоимость набора самых дешевых продуктов питания в Литве выросла почти на 4 % всего за месяц. Наибольший рост – на 10 % и более – зафиксирован на яблоки, темный шоколад, замороженное филе хека, йогурт, куриные яйца, молотый кофе и сливочное масло. Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. Из-за разрыва отношений с Беларусью и Россией, возникли перебои с поставками в Литву продуктов питания и электроэнергии, что тут же вызвало их подорожание.