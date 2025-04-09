«Один район – один проект» – в Стародорожском опытном лесхозе открыли новую линию лесопиления
В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В 2025 году в регионе воплотят в жизнь свыше 15 инициатив, будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
При запуске проектов учитывают специализацию районов и их потенциал. Одна из таких программ реализована в Стародорожском опытном лесхозе. В цеху деревообработки установили современную линию лесопиления.
Продолжит тему Анастасия Близнюк.
Это новый современный комплекс по переработке древесины в Стародорожском опытном лесхозе. Здесь наладили выпуск обрезных пиломатериалов. Инновационная линия позволит получать около 41 тысячи кубометров готовой продукции в год.
Игорь Себровский, начальник цеха деревообработки Стародорожского опытного лесхоза:
Удобнее, комфортнее. Тем более высокая производительность. Производство на старых линиях было где-то 2,3-2,5 тысячи – это максимум. В данный момент мы вышли на уровень 3,2-3,3 тысячи метров кубических готового пиломатериала.
Благодаря современным технологиям удалось минимизировать отходы и эффективно использовать сырье.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
С вводом новой линии в лесхозе объемы выпуска пиломатериалов увеличились на 15 %. Современное оборудование более автоматизировано, обладает большей производительностью, при этом обеспечивает высокое качество продукции.
Подробности в видео.