«Один район – один проект» – в Стародорожском опытном лесхозе открыли новую линию лесопиления

В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В 2025 году в регионе воплотят в жизнь свыше 15 инициатив, будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

При запуске проектов учитывают специализацию районов и их потенциал. Одна из таких программ реализована в Стародорожском опытном лесхозе. В цеху деревообработки установили современную линию лесопиления.