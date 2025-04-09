Масштабный концерт-реквием «Каждый третий» посетит делегация из Гродненской области

До Дня Великой Победы остается ровно месяц. Посвященные этому мероприятия проходят по всей стране. Во Дворце Республики продолжается марафон показа концерта-реквиема «Каждый третий». Это дань памяти тем, кто сражался за свободу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 9 апреля, в Минск приехали трудовые коллективы, молодежь и ветераны из Гродненской области. Более двух тысяч человек проникнутся рассказом о страшных событиях, которые происходили на нашей земле в годы Великой Отечественной войны. Дополняют концерт-реквием тематические выставочные проекты, которые размещаются в фойе Дворца Республики. Уникальные издания, фотохроника, предметы, найденные на местах боев. Привлекает и экспозиция, подготовленная Национальной библиотекой: книги, документы, фото, новые исследования ученых о малоизвестных страницах геноцида белорусского народа в годы войны.

Владимир Соболевский, сотрудник Национальной библиотеки Беларуси: На нашей выставке представлено более 50 книг, которые посвящены теме геноцида. Одна из редких книг, изданная в 1945 году, называется «Документы обвиняют». Рядом находится книга «Сборник сообщений Чрезвычайной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков». Эти книги свидетельствуют о том, что в то время, когда шла война, вопросы геноцида были подняты.

Мне мама рассказывала, что когда уже немцы оккупировали Вороновский район, что они жестоко очень обращались не только со взрослым населением, но и с детьми. Они бросали такие блестящие маленькие конфетки, похожие на шоколадки. Особенно, когда были дети. Естественно, время голодное, было тяжелое. Дети туда сбегались, и тогда на глазах у родителей их расстреливали.

Долгое время считалось, что во время Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый белорус. Но последние данные говорят о том, что страна потеряла каждого третьего жителя. В первой части концерта-реквиема представлены данные о стертых с лица земли населенных пунктах Беларуси, о Героях Советского Союза, которые родились или погибли на нашей земле. Главная тема второй части концерта-реквиема – ответственность современников за сохранение исторической памяти и традиций.