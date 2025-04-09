МИД РФ сообщает о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Франции и Британии ведут подготовку интервенции в Одессу, пишет РИА Новости.

3 и 4 апреля в Киеве проходила встреча начальников генштабов Франции, Украины и Великобритании, где обсуждению подлежали параметры «франко-британской интервенции в черноморские порты Украины», в первую очередь Одессу, рассказала Захарова.

Дипломат также добавила, что решения по данному вопросу приняты не были.