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МИД РФ сообщает о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

09 апреля 2025 13:45
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Франции и Британии ведут подготовку интервенции в Одессу, пишет РИА Новости.

МИД РФ сообщает о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу-1

Фото: Pinterest

3 и 4 апреля в Киеве проходила встреча начальников генштабов Франции, Украины и Великобритании, где обсуждению подлежали параметры «франко-британской интервенции в черноморские порты Украины», в первую очередь Одессу, рассказала Захарова.

Дипломат также добавила, что решения по данному вопросу приняты не были.

# Мария Захарова # Международная политика

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