Пока в Беларуси вспоминают о последствиях Великой Отечественной войны и делают все, чтобы эта беда больше не повторилась, наши соседи напротив быстро идут по пути милитаризации. Польша активно наращивает военную мощь. В 2025 году Варшава планирует заключить контракт на приобретение трех новых подводных лодок, об этом заявил министр национальной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость сделки не разглашается, однако подчеркивается, что эти расходы необходимы для обеспечения безопасности на море. В настоящее время польский флот располагает лишь одной подводной лодкой, введенной в эксплуатацию более 40 лет назад. Поэтому, как отметил министр обороны, приобретение новых – первостепенная задача. Впрочем, Варшава постоянно наращивает мощь военного флота. В этом месяце его пополнил пятый минный тральщик. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что дальнейшее производство и закупка вооружений – важный элемент обеспечения безопасности перед лицом потенциальной угрозы с восточного направления.