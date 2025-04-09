Лукашенко – хоккеистам минского «Динамо»: очень переживаю за вас! Спасибо, что порадовали белорусов

Показать достойную игру – такое напутствие дал глава государства хоккеистам «Динамо-Минск». Сегодня Александр Лукашенко посетил тренировку хоккейного клуба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно оценил недавнюю игру против «ЦСКА», которая, как отметил Президент, вышла по-настоящему зрелищной, а также поблагодарил спортсменов за праздник, который те подарили белорусскому народу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Прежде всего спасибо за то, что вы подарили белорусам, хорошее настроение и радость, и мне тоже. Я смотрел все. На стадион пока боюсь ходить – для меня это тяжелый случай. Очень переживаю за вас. Поэтому спасибо, что порадовали белорусов. И впервые в жизни благодарю вас за хорошую игру.

На льду Президента встречали по-спортивному громко и по-белорусски тепло. А вот тренировка, которую Александр Лукашенко устроил вратарю команды Василию Демченко прошла без шуток. Как подчеркнул Президент, от голкипера зависит 80 % игры.

Отметим, хоккеисты минского «Динамо» впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Уже 12 апреля пройдет матч против команды «Трактор». Стиль игры челябинских хоккеистов Александр Лукашенко изучил и дал несколько рекомендаций.

Александр Лукашенко:

Я посмотрел игры «Трактора» – это один в один ваша игра. Быстрая, иногда без оглядки, команда, с которой можно играть. Ну наши люди, потому что в Сибирь в свое время сослали всех белорусов. И они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Ну, спорт – есть спорт, поэтому будет все.

Поделился глава государства и рекомендациями касательно питания. Президент привез хоккеистам белорусский «допинг». Ничего запрещенного, только полезные продукты: мед и сало. Минский «Динамо» также преподнесли главе государства сувенир. Александр Лукашенко пообещал, что в случае победы хоккеистов над «Трактором» самолично вывесит джерси во Дворце Независимости.