Загубили! Человек нужен толковый! Лукашенко – о пустующем хранилище в «Александрийском»
Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками. Об этом заявил глава государства, посещая фермерское хозяйство под Молодечно, где сады просто другим на зависть.
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Чуть позже уже не по-доброму и без юмора глава государства говорил о садах с министром сельского хозяйства и другими ответственными в другом хозяйстве, которое хоть и именитое, но по яблокам точно до «Спартан-Агро» не дотягивает.
– А что в «Александрийском»? Там же побольше хранилища. Если он захочет взять этот сад и там работать, и хранилище, мы им бесплатно отдадим. Ну, ты знаешь тот сад.
– Знаю, конечно.
– Чтобы тебе где-то не дергаться, там все-таки более-менее. Там один человек нужен толковый. Ты присмотрись. Если у тебя будет решение забрать.
– На земле должен быть хозяин. Вот мы здесь пересмотрели землю. Туда просто если найти грамотного руководителя, мы его подтянем, научим и точно можем сделать.
Чтобы вырастить такое красивое, сочное, большое белорусское яблоко, понадобилось четыре десятка гектаров колхозной земли, диктатура технологий и заинтересованность в результате, а еще отец и сын. Сегодня старший уже помогает младшему.
– Основатель хозяйства – мой папа. 27 лет назад началось все.
– Есть что-то общее, улыбка одинаковая.
– Ему предлагаю... Ты знаешь, наверное. В Александрии был? Видел тот сад, видел хранилище. Просто, когда я там бываю, сердце кровью обливается, что пустуют. Четыре тысячи – склад, хранилища. Азот там или еще…
– РГС.
– Да. Мы все по-современному сделали. Загубили. Не было человека такого, как сын у вас. Это его дело, я не настаиваю. Землей мы вас обеспечим. Надо 400 гектаров – будет 400. Александр Генрихович, ты как-то в сторону отошел, не слышишь. Надо ему в этом году – отдай в этом. Надо в будущем 500 гектаров – отдай ему 500.
– Я в сторонку отошел, потому что, смотрю, вы в Могилевскую область его направляете.
– Нет, я ему предлагаю, чтобы на буксир взял, чтобы из болота вытащить.
Так почему так не получается у других? Ответ звучал – там нет хозяина. Глава государства предложил знающему человек, не в ущерб себе, конечно, взять и довести до ума уже существующие сады в Беларуси, государство поможет, был бы результат. Тем более момент сейчас как никогда подходящий. Санкции – время возможностей.
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