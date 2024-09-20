Загубили! Человек нужен толковый! Лукашенко – о пустующем хранилище в «Александрийском»

Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками. Об этом заявил глава государства, посещая фермерское хозяйство под Молодечно, где сады просто другим на зависть. Лукашенко: «Я такого еще не видел!» Как Президент оценил работу хозяйства под Молодечно? Читайте здесь. Чуть позже уже не по-доброму и без юмора глава государства говорил о садах с министром сельского хозяйства и другими ответственными в другом хозяйстве, которое хоть и именитое, но по яблокам точно до «Спартан-Агро» не дотягивает.

– А что в «Александрийском»? Там же побольше хранилища. Если он захочет взять этот сад и там работать, и хранилище, мы им бесплатно отдадим. Ну, ты знаешь тот сад.

– Знаю, конечно.

– Чтобы тебе где-то не дергаться, там все-таки более-менее. Там один человек нужен толковый. Ты присмотрись. Если у тебя будет решение забрать.

– На земле должен быть хозяин. Вот мы здесь пересмотрели землю. Туда просто если найти грамотного руководителя, мы его подтянем, научим и точно можем сделать. Чтобы вырастить такое красивое, сочное, большое белорусское яблоко, понадобилось четыре десятка гектаров колхозной земли, диктатура технологий и заинтересованность в результате, а еще отец и сын. Сегодня старший уже помогает младшему.

– Основатель хозяйства – мой папа. 27 лет назад началось все.

– Есть что-то общее, улыбка одинаковая.