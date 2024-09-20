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«Российский рынок свободен». Лукашенко поручил наладить экспорт яблок

20 сентября 2024 10:36
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Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками. Об этом заявил глава государства, посещая фермерское хозяйство под Молодечно. Оно специализируется на плодоводстве, возрождение которого в стране началось в 2005 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Российский рынок свободен». Лукашенко поручил наладить экспорт яблок-2

Президенту доложили о ситуации в отрасли. В 2023-м в сельскохозяйственных и крестьянских хозяйствах страны произведено более 220 тысяч тонн плодов и ягод, что в шесть раз выше уровня 2005-го, когда был дан старт первой госпрограмме. При поддержке государства ежегодно осуществляется посадка садов на площади 500 гектаров. 

Фермерское хозяйство, которое посетил Президент, в апреле выиграло конкурс и стало исполнителем части мероприятий по наращиванию плодоводства в стране. На 15 гектарах заложен сад, частично за бюджетные средства. А общая территория посадок 77 гектаров. Например, в прошлом году собрали свыше 1 370 тонн груш и яблок. К 2028-му урожайность выйдет на производственные мощности и составит не менее 3 тысяч тонн. Реализация проекта позволит обеспечить получение импортозамещающих и экспортно ориентированных продуктов.

«Российский рынок свободен». Лукашенко поручил наладить экспорт яблок-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Нам надо разобраться у себя со своими сортами и сделать все. Быстро сделать. 
– Это будет будущее. 
– Это на контроль. И программа. Должна быть программа. Вот он хочет 300 гектаров добавить, может, больше. Еще ночь подумает, утром вам скажет. И мы в программу эту все включаем. Потом соберем этих людей, спросим у них, что им надо, поможем и закроем вопрос. Надо решить сейчас этот вопрос, пока так называемые санкции. Пока эти ошалевшие себе в голову выстрелили, нам не везут на рынок этот труд. Ну и хорошо, российский рынок свободен, но он не будет долго свободен. 

«Российский рынок свободен». Лукашенко поручил наладить экспорт яблок-6

В фермерском хозяйстве под Молодечно уже осваивают и выращивание груш. Больших промышленных садов с этими плодами в стране пока нет. Вся работа проводится при научно-техническом содействии НАН Беларуси. Как подчеркнул Президент, нужно ориентироваться на подходы в работе предприятия «Спартан-Агро». Их опыт должен быть востребован.

# Рабочая поездка Президента

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