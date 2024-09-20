«Российский рынок свободен». Лукашенко поручил наладить экспорт яблок

Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками. Об этом заявил глава государства, посещая фермерское хозяйство под Молодечно. Оно специализируется на плодоводстве, возрождение которого в стране началось в 2005 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту доложили о ситуации в отрасли. В 2023-м в сельскохозяйственных и крестьянских хозяйствах страны произведено более 220 тысяч тонн плодов и ягод, что в шесть раз выше уровня 2005-го, когда был дан старт первой госпрограмме. При поддержке государства ежегодно осуществляется посадка садов на площади 500 гектаров. Фермерское хозяйство, которое посетил Президент, в апреле выиграло конкурс и стало исполнителем части мероприятий по наращиванию плодоводства в стране. На 15 гектарах заложен сад, частично за бюджетные средства. А общая территория посадок 77 гектаров. Например, в прошлом году собрали свыше 1 370 тонн груш и яблок. К 2028-му урожайность выйдет на производственные мощности и составит не менее 3 тысяч тонн. Реализация проекта позволит обеспечить получение импортозамещающих и экспортно ориентированных продуктов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо разобраться у себя со своими сортами и сделать все. Быстро сделать.

– Это будет будущее.

– Это на контроль. И программа. Должна быть программа. Вот он хочет 300 гектаров добавить, может, больше. Еще ночь подумает, утром вам скажет. И мы в программу эту все включаем. Потом соберем этих людей, спросим у них, что им надо, поможем и закроем вопрос. Надо решить сейчас этот вопрос, пока так называемые санкции. Пока эти ошалевшие себе в голову выстрелили, нам не везут на рынок этот труд. Ну и хорошо, российский рынок свободен, но он не будет долго свободен.