В Минске раздавали фрукты всем, кто решил поехать на работу на велосипеде или других СПМ

«На работу и учебу на велосипеде», а в подарок витамины. Сегодня, 20 сентября, утром все минчане на персональных средствах передвижения имели возможность получить фрукты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«На работу и учебу на велосипеде», а в подарок витамины. Сегодня, 20 сентября, утром все минчане на персональных средствах передвижения имели возможность получить фрукты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Были установлены четыре «витаминные» точки. Возле Ботанического сада, у площадки «Минск-Арена», на улице Притыцкого и проспекте Дзержинского. Так, сотрудники Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды решили поддержать любителей здорового образа жизни.
Роман Хоружий:
Мне подарили фрукты, блокнотик и ручку.
Марина Мазур, главный специалист Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Мы стараемся направить людей на то, чтобы сделать нашу окружающую среду значительно чище. Данная проблема у нас весьма актуальна, поэтому мы стараемся нашему молодому поколению донести, что будущее зависит от нас.
Итоги недели мобильности подведут в парке имени Уго Чавеса уже 22 сентября. Для посетителей подготовили развлекательные мероприятия и концертную программу.