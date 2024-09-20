В Минске раздавали фрукты всем, кто решил поехать на работу на велосипеде или других СПМ

«На работу и учебу на велосипеде», а в подарок витамины. Сегодня, 20 сентября, утром все минчане на персональных средствах передвижения имели возможность получить фрукты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Были установлены четыре «витаминные» точки. Возле Ботанического сада, у площадки «Минск-Арена», на улице Притыцкого и проспекте Дзержинского. Так, сотрудники Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды решили поддержать любителей здорового образа жизни.

Роман Хоружий:

Мне подарили фрукты, блокнотик и ручку.

Марина Мазур, главный специалист Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы стараемся направить людей на то, чтобы сделать нашу окружающую среду значительно чище. Данная проблема у нас весьма актуальна, поэтому мы стараемся нашему молодому поколению донести, что будущее зависит от нас.