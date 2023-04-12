Что за проект «Зачётный разговор» и как он помогает молодёжи? Ответили Сергей Клишевич и Роман Бондарук

Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Наша молодежь сейчас очень активная. Она набирается опыта, силы, политической в том числе. Молодежь сейчас, мне кажется, идет буквально семимильными шагами, чтобы свой авторитет поднять до того уровня, чтобы принимать участие в каких-то серьезных политических решениях для нашей страны. Проект «Зачетный разговор» очень быстро стал популярным. Мои коллеги тоже принимают в нем участие, чтобы объяснить молодежи, что есть хорошо, а что плохо, ответить на очень важные и актуальные на сегодня вопросы. Какой эффект от таких встреч?
Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:
Это хорошая форма общения, когда приходят руководители тех или иных подразделений и общаются с молодежью на равных. На сегодня в рамках «Зачетного разговора», когда встречаются и депутаты, и журналисты с молодежью, – это одна из важных форм общения, когда молодой человек на свой любой вопрос может получить компетентный ответ. На сегодня мы видим, что с нашей молодежью нужно больше общаться, больше доносить информацию.
Екатерина Забенько:
Но они открыты, они с удовольствием поглощают информацию, воспринимают ее. Сергей Михайлович, вы сами участвовали в этом проекте в Жлобинском государственном металлургическом колледже и говорили о том, что очень важно во время таких встреч выделять лидеров общественных мнений. Вы таких встречали. Может, нужно какой-то золотой фонд сформировать таких потенциально передовых людей молодых нашего общества?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В молодежной среде, как и в целом в нашем обществе, не всем интересно, не всем хочется быть лидером. Кому-то достаточно того, что он хорошо учится. Он счастливый человек. И это прекрасно, хорошо и нормально. Но какой-то части общества, она обычно составляет 20 %, постоянно что-то надо, у них какая-то инициатива, какие-то идеи постоянно.
И здесь главная задача всех (и партий, и общественных объединений, и людей, которые занимаются образованием и молодежной политикой) – дать возможность этим людям себя проявить, показать в любой сфере, которая им будет интересна. Потому что сегодня идет охота за нашими молодыми ребятами. Да, мы сегодня фактически лишили возможности всевозможных иностранных деятелей деструктивных влиять на нашу молодежь внутри страны. Подчистили это поле общественное, на котором они паразитировали. И сегодня мы работаем с молодежью так, как считаем нужным, как полезно для нашей страны, а не для спонсоров из других государств. Но они работают через интернет, через другие формы влияния на нашего молодого человека. Поэтому мы должны дать не то, что серьезную альтернативу, а предоставить им возможность быть активными и видеть эффективность своей активности в конкретном деле.
Поэтому спасибо инициаторам проекта «Зачетный разговор». Мы проехались по самым удаленным уголкам нашей республики, в самых удаленных колледжах побывали, университетах, и в каждом из них есть лидеры. Их видно сразу, они определяются по желанию высказаться, даже покритиковать тебя, какой-то твой тезис или поддержать. Это общение потом продолжается уже в соцсетях. Ребятам это интересно, поэтому наша главная задача – дать им такую возможность. Второй вопрос. Наша белорусская общественно-политическая традиция – идти к людям и разговаривать. С молодежью, с трудовыми коллективами. Это касается не только работы с молодежью, но и в целом любого государственного вопроса. А сегодня, когда Беларусь оказалась в эпицентре геополитической борьбы, когда идет борьба за наше население, в первую очередь молодежь как будущее государства, то это неотъемлемая часть идеологической работы нашего государства. Если мы не придем и не расскажем, если у нас не будет налажен прямой контакт с молодыми людьми, его наладят обязательно другие. Только будет ли это в интересах нашей страны и этого молодого человека?
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