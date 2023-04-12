Что за проект «Зачётный разговор» и как он помогает молодёжи? Ответили Сергей Клишевич и Роман Бондарук

Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Наша молодежь сейчас очень активная. Она набирается опыта, силы, политической в том числе. Молодежь сейчас, мне кажется, идет буквально семимильными шагами, чтобы свой авторитет поднять до того уровня, чтобы принимать участие в каких-то серьезных политических решениях для нашей страны. Проект «Зачетный разговор» очень быстро стал популярным. Мои коллеги тоже принимают в нем участие, чтобы объяснить молодежи, что есть хорошо, а что плохо, ответить на очень важные и актуальные на сегодня вопросы. Какой эффект от таких встреч?

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

Это хорошая форма общения, когда приходят руководители тех или иных подразделений и общаются с молодежью на равных. На сегодня в рамках «Зачетного разговора», когда встречаются и депутаты, и журналисты с молодежью, – это одна из важных форм общения, когда молодой человек на свой любой вопрос может получить компетентный ответ. На сегодня мы видим, что с нашей молодежью нужно больше общаться, больше доносить информацию. Екатерина Забенько:

Но они открыты, они с удовольствием поглощают информацию, воспринимают ее. Сергей Михайлович, вы сами участвовали в этом проекте в Жлобинском государственном металлургическом колледже и говорили о том, что очень важно во время таких встреч выделять лидеров общественных мнений. Вы таких встречали. Может, нужно какой-то золотой фонд сформировать таких потенциально передовых людей молодых нашего общества?