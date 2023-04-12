Андрей Бугров: «Наше население сегодня уже созрело принимать ответственность и определённые решения»

Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Президент во время Послания сделал акцент на придание импульса партийному строительству. Вы неоднократно комментировали эти изменения в законодательстве. Понятно, что партий станет намного меньше, но все они станут настоящим фундаментом и поддержкой для нашей страны.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это очень хорошо, что, к примеру, наш парламент будет представлен партиями, которые для народа и ради народа, которые будут представлять наш народ на Национальном собрании. Когда есть разные мнения, разные взгляды на происходящее, то, наверное, тогда и общество, и государство развиваются немного быстрее и интенсивнее. И мы должны к этому стремиться. Сейчас у нас идет перерегистрация партии, создание новой партии «Белая Русь» – это говорит о правовой культуре нашего населения. Наше население сегодня уже созрело принимать ответственность и определенные решения. Я уверен, что партийное строительство в нашем государстве будет на высоком уровне, как и всегда. Нам придется многому учиться, но я уверен, что у нас есть хорошие учителя, благодаря которым наше партийное строительство будет развиваться и приумножаться. Екатерина Забенько:

Партийное строительство – это тоже элемент народного единства, его демонстрация, потому что мы видим повышенный интерес к объединению людей в общественные объединения, в партии сейчас.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы тут немножко поспорил. Партия – это в определенной степени борьба за власть. Только за какую власть, в чьих интересах и для кого? Тут мы ни на кого не смотрим, ни у кого никаких примеров не берем, мы исходим из наших политических традиций, из потребностей нашего общества и нашего государства. Естественно, по каким-то позициям могут быть разные взгляды. И это правильно, потому что в споре рождается истина. Но когда вопрос стоит, чтобы вред государству нанести, то мы все против таких решений и действий, единым фронтом будем этому противостоять. Екатерина Забенько:

То есть это нормально, что партии будут немножко конкурировать между собой?

Сергей Клишевич:

Конечно! Иначе это не имеет смысла. Безусловно, конкуренция должны быть. Чья идея победила, если мы ее выбрали, если депутата с такими партийными взглядами поддержали, то мы согласимся с этим и будем работать вместе, чтобы реализовать. Но еще раз повторюсь, что это все делается в интересах и исключительно по белорусским традициям. Мы приняли закон, который ограничивает влияние на такие политические институты, как политические партии в нашей стране, извне. Потому что если такие факты будут обнаружены, что, к примеру, финансирование извне, то закон предусматривает ликвидацию такой политической партии. Екатерина Забенько:

У нас очень много активных людей. КОТОСы – тому подтверждение. Насколько важно для них, активных, инициативных, которые тоже участвуют в жизни нашей страны, что они тоже могут сейчас вступить в партию?