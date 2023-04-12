Андрей Бугров: «Наше население сегодня уже созрело принимать ответственность и определённые решения»
Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Президент во время Послания сделал акцент на придание импульса партийному строительству. Вы неоднократно комментировали эти изменения в законодательстве. Понятно, что партий станет намного меньше, но все они станут настоящим фундаментом и поддержкой для нашей страны.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это очень хорошо, что, к примеру, наш парламент будет представлен партиями, которые для народа и ради народа, которые будут представлять наш народ на Национальном собрании. Когда есть разные мнения, разные взгляды на происходящее, то, наверное, тогда и общество, и государство развиваются немного быстрее и интенсивнее. И мы должны к этому стремиться. Сейчас у нас идет перерегистрация партии, создание новой партии «Белая Русь» – это говорит о правовой культуре нашего населения. Наше население сегодня уже созрело принимать ответственность и определенные решения. Я уверен, что партийное строительство в нашем государстве будет на высоком уровне, как и всегда. Нам придется многому учиться, но я уверен, что у нас есть хорошие учителя, благодаря которым наше партийное строительство будет развиваться и приумножаться.
Екатерина Забенько:
Партийное строительство – это тоже элемент народного единства, его демонстрация, потому что мы видим повышенный интерес к объединению людей в общественные объединения, в партии сейчас.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы тут немножко поспорил. Партия – это в определенной степени борьба за власть. Только за какую власть, в чьих интересах и для кого? Тут мы ни на кого не смотрим, ни у кого никаких примеров не берем, мы исходим из наших политических традиций, из потребностей нашего общества и нашего государства. Естественно, по каким-то позициям могут быть разные взгляды. И это правильно, потому что в споре рождается истина. Но когда вопрос стоит, чтобы вред государству нанести, то мы все против таких решений и действий, единым фронтом будем этому противостоять.
Екатерина Забенько:
То есть это нормально, что партии будут немножко конкурировать между собой?
Сергей Клишевич:
Конечно! Иначе это не имеет смысла. Безусловно, конкуренция должны быть. Чья идея победила, если мы ее выбрали, если депутата с такими партийными взглядами поддержали, то мы согласимся с этим и будем работать вместе, чтобы реализовать. Но еще раз повторюсь, что это все делается в интересах и исключительно по белорусским традициям. Мы приняли закон, который ограничивает влияние на такие политические институты, как политические партии в нашей стране, извне. Потому что если такие факты будут обнаружены, что, к примеру, финансирование извне, то закон предусматривает ликвидацию такой политической партии.
Екатерина Забенько:
У нас очень много активных людей. КОТОСы – тому подтверждение. Насколько важно для них, активных, инициативных, которые тоже участвуют в жизни нашей страны, что они тоже могут сейчас вступить в партию?
Андрей Бугров:
Это очень важно. У нас в Минске действительно очень развито данное направление. Сегодня в столице зарегистрировано 128 коллегиальных органов территориального общественного самоуправления. Это люди с активной гражданской позицией, это люди, которым небезразлично, что происходит на территории их дома, улицы и так далее. Поэтому я уверен, что многие члены КОТОСа сегодня уже являются членами партий, общественных объединений. Я уверен, что после регистрации партии «Белая Русь» очень многие туда вступят, потому что сегодня очень много активных людей, которые занимаются местным самоуправлением, являются членами общественного объединения. Поэтому это золотой фонд. Конечно, это наши помощники, наша поддержка. Уже пришла весна, потеплело, и мы все вместе будем заниматься одним общим делом – мы будем благоустраивать свои дворовые территории, мы будем наводить порядок в своем красивом и любимом городе. И это все мы, члены коллегиальных органов самоуправления, просто активные жители и граждане. Поэтому КОТОС как орган самоуправления очень действенный. Он не только помогает депутатскому корпусу, но и является определенным базисом формирования местного самоуправления.
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