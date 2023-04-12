«История – очень жестокая штука. Она наказывает тех, кто её забывает». Как молодёжь борется за историческую правду?

Время сосредоточиться на самом важном для развития страны. Эти приоритеты озвучил Президент во время Послания. Каждый тезис – повод для серьезного анализа. Чем больше мы будем говорить о суверенитете, народном единстве, социально-экономических ориентирах, вере и патриотизме, детях и молодежи, преемственности поколений, наших традиционных и семейных ценностях, тем сильнее будет и народное единство, тем крепче будет наша Беларусь. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Очень важно, что выстояла и молодежь. Считается, что у них, может быть, не такой внутренний стержень из-за небольшого жизненного опыта, но тем не менее молодежь выстояла, те, кто остался сейчас в первых рядах, ведут очень активную деятельность. Президент всегда очень хвалит, называет где-то своими детьми, будущим нашей страны. Всебелорусская стройка «Хатынь» тоже себя очень успешно показала, все остались очень довольны, в этом году уже стройкой станет кобринское укрепление. Будут ли минские ребята принимать там участие и какие планы на этот проект?

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

В прошлом году наши ребята принимали активное участие. Самые первые, кто поехал помогать и оказывать содействие в рамках студенческого отряда в Хатынь, – это ребята из БНТУ. Чтобы попасть… Был очень большой отбор, потому что желающих приехать первыми и помочь строителям было огромное количество. И лучшие бойцы студенческого отряда БНТУ поехали и отправились первые трудиться на объект в Хатынь. В этом году мы уже активно начинаем формировать студенческие отряды. На сегодня у нас уже сформирован перечень принимающих организаций. Около 12 тысяч рабочих мест, в рамках которых мы будем трудоустраивать. Екатерина Забенько:

Желающих много? Роман Бондарук:

На сегодня уже более 4 тысяч заявок у нас есть. Я уверен, что ближе к каникулам будет все больше молодежи обращаться в БРСМ, чтобы трудоустроиться. В 2022 году мы трудоустроили около 12 тысяч человек. Думаю, в этом году мы эту планку преодолеем и еще больше окажем содействия в трудоустройстве молодежи. Мы трудоустройство осуществляем по 7 направлениям деятельности: начиная сельскохозяйственными отрядами, заканчивая производственными. Поэтому каждый желающий, который хочет себя где-то показать либо почувствовать ту или иную профессию, может обратиться в БРСМ, где мы окажем содействие в трудоустройстве. Екатерина Забенько:

Сами ребята, когда работают на этих объектах, понимают, о чем идет речь? Насколько глубоко они погружаются в историю и защищают ту самую историческую правду?

Роман Бондарук:

Перед тем, как человек придет на то или иное мероприятие, в рамках которого мы благоустраиваем памятные места воинской и боевой славы, конечно, мы ему рассказываем, кто здесь захоронен, и историю про это место, потому что человек, который один раз придет и благоустроит то или иное воинское захоронение, он уже в дальнейшем, приходя туда, будет знать. И тогда у человека ответственность не просто прийти и убрать, а человек погружается в историю. Екатерина Забенько:

Роман, ваши ребята решили взяться за сложную и кропотливую работу – оцифровать неизвестные воинские захоронения на территории Минска. Как будет вестись эта работа? Роман Бондарук:

В рамках историко-патриотического проекта «Цифровая звезда» наша главная задача – это консолидация общества на сохранение исторической памяти. Цель данного проекта – оцифровка памятных мест воинской и боевой славы. Это не только не места, про которые мы не знаем, но и даже те наши объекты, где на сегодня очень часто молодежь возлагает цветы. Мы будем стараться оцифровать все места, которые находятся на территории Минска, где будет размещена краткая информация об этом месте, о количестве захоронений. Будем в дальнейшем нашу молодежь в рамках этого проекта приглашать на благоустройство территории. Екатерина Забенько:

Мне кажется чем больше молодежь будет погружаться в историческую тему, тем меньше захочется отмечать такие популярные праздники, как Хэллоуин, День влюбленных. Как вам тема культурного импортозамещения, чтобы мы заменили эти праздники на исконно белорусские?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это стратегическая задача в контексте геополитической борьбы, потому что ее основная составляющая – борьба за духовность, борьба на историческом фронте. Мы видим, что происходит у наших соседей, что происходит с теми государствами, которые забывают историю. Тут уже от нас ничего не зависит. История – очень жестокая штука. Она наказывает тех, кто ее забывает. Как наказывает? Далеко за примерами ходить не надо. Поэтому нам надо из этого вынести урок. Мы вынесли его уже давно, и сегодня идет активная работа. Спасибо нашей молодежи, они активно подключились к этому процессу. Они и до этого были включены в этот процесс, но сегодня он выстроен в общегосударственную программу по патриотическому, историческому воспитанию нашей молодежи. И сюда мы должны включать вопросы наших традиционных ценностей, наших национальных традиций. А там очень много интересного, просто это сегодня нужно грамотно преподнести и показать. Конечно, огромная ответственность в этой работе будет ложиться на нашу сферу культуры, на наши учреждения образования. Там сегодня есть все возможности, чтобы качественно и эффективно рассказать молодежи о наших традициях и предложить альтернативу. Но мы не должны забывать, что в контексте всего этого наше общество будет продолжать сталкиваться с иностранным суррогатом, который ничего хорошего не несет, а только негативно влияет на психику, на подсознание наших молодых людей. Опять же, не просто так, а с целью дальнейшего порабощения и ментального захвата наших территорий, нашего населения, что, естественно, мы допустить не можем и никогда не допустим. Екатерина Забенько:

А альтернатива есть у нас? Есть что отпраздновать?