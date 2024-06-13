Что войдёт в Кодекс о здравоохранении? Рассказал Александр Старовойтов

Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о Кодексе о здравоохранении – что он будет регулировать, может быть, какие изменения готовятся?

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения:

Кодекс о здравоохранении сегодня находится в разработке. В нем активно принимают участие все, начиная от Палаты представителей Национального собрания и заканчивая рядовыми врачами, которые тоже присылают свои предложения для того, чтобы собрать много документов в один и для того, чтобы прописать все те позиции, в котором сегодня нуждается современное здравоохранение. Наталья Надольская:

Почему именно сегодня назрела такая необходимость? Александр Старовойтов:

Да, необходимость назрела. Количество законодательных актов довольно большое, и сведение их в один кодекс позволит лучше регулировать систему здравоохранения. Потому что ни для кого не секрет, что сегодня, как при наличии добрых дел, еще возникают и судебные иски. В любом случае оказание медицинской помощи – это сложное, высокотехнологичное своевременное оказание помощи. Все должно быть регламентировано и прописано для того, чтобы А – был защищен пациент, Б – был защищен врач для того, чтобы мы видели границы действий и для того, чтобы могли судить о том, все ли сделано, не все ли сделано. Каким образом дальше стимулировать систему для того, чтобы мы оказывали качественную, безопасную медицинскую помощь.