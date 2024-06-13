Что войдёт в Кодекс о здравоохранении? Рассказал Александр Старовойтов
Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о Кодексе о здравоохранении – что он будет регулировать, может быть, какие изменения готовятся?
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения:
Кодекс о здравоохранении сегодня находится в разработке. В нем активно принимают участие все, начиная от Палаты представителей Национального собрания и заканчивая рядовыми врачами, которые тоже присылают свои предложения для того, чтобы собрать много документов в один и для того, чтобы прописать все те позиции, в котором сегодня нуждается современное здравоохранение.
Наталья Надольская:
Почему именно сегодня назрела такая необходимость?
Александр Старовойтов:
Да, необходимость назрела. Количество законодательных актов довольно большое, и сведение их в один кодекс позволит лучше регулировать систему здравоохранения. Потому что ни для кого не секрет, что сегодня, как при наличии добрых дел, еще возникают и судебные иски. В любом случае оказание медицинской помощи – это сложное, высокотехнологичное своевременное оказание помощи. Все должно быть регламентировано и прописано для того, чтобы А – был защищен пациент, Б – был защищен врач для того, чтобы мы видели границы действий и для того, чтобы могли судить о том, все ли сделано, не все ли сделано. Каким образом дальше стимулировать систему для того, чтобы мы оказывали качественную, безопасную медицинскую помощь.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Действительно, сегодня очень важно систематизировать законодательство о здравоохранении – то, о чем говорил Александр Геннадьевич. Очень большое количество нормативных актов. При этом некие нормы дублируются, плюс утеряли свою актуальность, плюс сегодня современное состояние системы здравоохранения требует устранение пробелов нашего законодательства. Вот на это направлена, конечно, сегодня подготовка вот такого важного, уникального документа, как Кодекс о здравоохранении.
Наталья Надольская:
Палата представителей принимает активное участие?
Валерий Малашко:
Да, конечно. Мы в составе межведомственной рабочей группы. Я уже говорил о том, что мне, наверное, повезло работать с этим нормативным документом, потому что в какой-то степени даже была мечта повлиять в комплексе на все отраслевое нормотворчество.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Валерий Анатольевич, наверное следующий ваш документ будет – кодекс здорового образа жизни Беларуси, если такой кодекс когда-нибудь будет приниматься или разрабатываться?
Валерий Малашко:
Я думаю, что Кодекс о здравоохранении учтет эти нормы в том числе, которые будут в первую очередь понуждать нашего гражданина все-таки вести здоровый образ жизни.
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