Второй шанс на жизнь – в чём секрет успешного развития трансплантологии в Беларуси?

Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Существует ли статистика, сколько людей получили успешно второй шанс на жизнь?
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения:
Каждый год проводится больше 450 трансплантаций органов – это я имею в виду крупные органы. Это произошло благодаря тому, что, во-первых, в Республике Беларусь принято законодательство, которое позволяет трансплантологии без каких-либо бюрократических задержек осуществлять свою деятельность – это нюанс номер один. Нюанс номер два – это развитие самой трансплантологии, работа энтузиастов, таких как Олег Олегович Руммо, и помощи государства, которое позволило организовать такой центр. Выделило на него средства, разрешило и дало возможность пройти обучение в тех странах, где эта наука была уже развита. Кроме этого, трансплантология – это не только механическая пересадка органа, это поддержка пациента потом на протяжении жизни. В Республике Беларусь сегодня уже стали рутинными операции по трансплантации почки, их делают в каждом областном центре. Менее рутинными стали операции по пересадке печени, сердца, также пересаживались сердце-легкие комплексы. Поэтому сегодня трансплантология продолжает в республике развиваться.
Трансплантология и кардиология: почему белорусские медицинские услуги востребованы иностранцами – подробнее здесь.