Второй шанс на жизнь – в чём секрет успешного развития трансплантологии в Беларуси?

Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Существует ли статистика, сколько людей получили успешно второй шанс на жизнь?