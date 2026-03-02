Что у девушки на уме? Молодёжный театр эстрады решил разобраться – директор о программе к 8 Марта

А вы знаете, что у девушек на уме? Вопрос риторический, но Молодежный театр эстрады решил дать на него свой ответ. 6 марта во Дворце Республики покажут праздничный проект с таким интригующим названием. О том, что войдет в программу и как театр готовится к 8 Марта, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады, и Екатерина Шумская, артистка Молодежного театра эстрады.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады:

Каждый год Театр эстрады проводит два проекта во Дворце Республики традиционно – это День женщин 8 марта и День матери. Все посвящено нашим любимым женщинам. В этом году совпало так, что принято решение главой государства, объявлен Год белорусской женщины. Поиски того, что у этой женщины на уме, и то, о чем думает все мужское население, во всем мире, в любой стране, пытаются угадать. Мы решили вот такое интригующее название дать нашему проекту, посвященному 8 Марта, который 6 марта состоится во Дворце Республики. Ольга Бурлакова, ведущая:

Что будет в этом концерте самое уникальное?

Екатерина Шумская, артистка Молодежного театра эстрады:

Во-первых, я уверена, что эта тема раскроется максимально интересно в данном проекте. Я не могу не отметить, что мы как коллектив Театра эстрады очень гордимся тем, что из года в год уже такая добрая традиция – показывать проекты театра на главной сцене нашей страны, на сцене Дворца Республики. Проект «У девушки на уме...» не исключение. Готовится очень красивое, грандиозное событие. Всегда все продумывается до мельчайших тонкостей – это и техническое оснащение, и оформление сцены. Продумывается каждый номер. Будут исполнены популярные композиции, ретро-хиты в исполнении наших артистов, в собственных аранжировках, в собственном прочтении. Ну и, конечно, наши артисты всегда балуют зрителя, поэтому прозвучат яркие премьеры, которые посвящены Году белорусской женщины. У меня будет премьерный номер совместно с творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка». Это песня о белорусских девчонках. Будет премьера, поэтому приходите и услышите яркие, интересные, красивые хиты. Илья Нечаев, ведущий:

2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Как театр отрабатывает эту повестку?