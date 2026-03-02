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Каково чувствовать себя чемпионом Беларуси? Интервью с теннисисткой Дарьей Хомутянской

02 марта 2026 07:53
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Первый понедельник марта во всем мире отмечают День тенниса. Познакомим вас с одной из самых ярких представительниц белорусского корта. Она выиграла пять международных турниров, одержала 28 побед подряд и взлетела на 340-ю строчку мирового рейтинга. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Хомутянская, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по теннису. 

Илья Нечаев, ведущий:
С чего все началось, как вы пришли в этот спорт? 

Каково чувствовать себя чемпионом Беларуси? Интервью с теннисисткой Дарьей Хомутянской-2

Дарья Хомутянская, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по теннису:
Меня отдали родители в 5 лет. У меня папа был теннисистом. Меня просто отдали, а там уже понравилось. 

Юлия Самусенко, ведущая:
Сколько часов вы проводите на корте? 

Дарья Хомутянская:
И на корте, и вне корта очень много работы. Если говорить про корт, это около трех часов, иногда четыре. В зале в среднем полтора-два часа, но это не считая разминок. Еще нужно после тренировки растянуть мышцы. 

Каково чувствовать себя чемпионом Беларуси? Интервью с теннисисткой Дарьей Хомутянской-4

Ольга Бурлакова, ведущая:
Не было ли в вашей карьере переломного момента, когда думали, ну все, хватит, не могу, сил нет? 

Дарья Хомутянская:
Я думаю, что были. Я их так ярко не помню, но не было такого, что я бы хотела закончить с теннисом. Всегда хотелось чего-то добиться и показать, на что я способна, п оэтому всегда преодолевала себя. 

Каково чувствовать себя чемпионом Беларуси? Интервью с теннисисткой Дарьей Хомутянской-6

Юлия Самусенко:
В начале февраля вы стали чемпионкой Беларуси. Что чувствовали в этот момент? 

Дарья Хомутянская:
Я была безумно рада. Много раз я становилась второй. Около четырех раз подряд я постоянно была вторая, и в этот раз хотелось стать первой и наконец-то взять кубок в руки. 

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Дарья Хомутянская # Белорусские спортсмены # Теннис # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

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