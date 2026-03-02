Каково чувствовать себя чемпионом Беларуси? Интервью с теннисисткой Дарьей Хомутянской
Первый понедельник марта во всем мире отмечают День тенниса. Познакомим вас с одной из самых ярких представительниц белорусского корта. Она выиграла пять международных турниров, одержала 28 побед подряд и взлетела на 340-ю строчку мирового рейтинга.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Хомутянская, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по теннису.
Илья Нечаев, ведущий:
С чего все началось, как вы пришли в этот спорт?
Дарья Хомутянская, спортсменка национальной команды Республики Беларусь по теннису:
Меня отдали родители в 5 лет. У меня папа был теннисистом. Меня просто отдали, а там уже понравилось.
Юлия Самусенко, ведущая:
Сколько часов вы проводите на корте?
Дарья Хомутянская:
И на корте, и вне корта очень много работы. Если говорить про корт, это около трех часов, иногда четыре. В зале в среднем полтора-два часа, но это не считая разминок. Еще нужно после тренировки растянуть мышцы.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Не было ли в вашей карьере переломного момента, когда думали, ну все, хватит, не могу, сил нет?
Дарья Хомутянская:
Я думаю, что были. Я их так ярко не помню, но не было такого, что я бы хотела закончить с теннисом. Всегда хотелось чего-то добиться и показать, на что я способна, п оэтому всегда преодолевала себя.
Юлия Самусенко:
В начале февраля вы стали чемпионкой Беларуси. Что чувствовали в этот момент?
Дарья Хомутянская:
Я была безумно рада. Много раз я становилась второй. Около четырех раз подряд я постоянно была вторая, и в этот раз хотелось стать первой и наконец-то взять кубок в руки.
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