Причины и обстоятельства устанавливаются. Минувшей ночью, 2 марта, в одном из столичных ТЦ сработала система передачи извещений о ЧС «Молния», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины и обстоятельства устанавливаются. Минувшей ночью, 2 марта, в одном из столичных ТЦ сработала система передачи извещений о ЧС «Молния», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В здании на улице Мстиславца наблюдалось задымление. По предварительным данным, загорелась электропроводка эскалатора. Его ликвидировали спасатели, пострадавших нет.