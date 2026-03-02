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В одном из столичных ТЦ сработала система передачи извещений о ЧС «Молния»

02 марта 2026 08:04
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Причины и обстоятельства устанавливаются. Минувшей ночью, 2 марта, в одном из столичных ТЦ сработала система передачи извещений о ЧС «Молния», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из столичных ТЦ сработала система передачи извещений о ЧС «Молния»-2

В здании на улице Мстиславца наблюдалось задымление. По предварительным данным, загорелась электропроводка эскалатора. Его ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

# МЧС Беларуси # Пожар

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