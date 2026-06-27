Международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае» стартовал в Минске
Необычные силуэты и оттенки, изящные линии, где в приоритете – белорусский лен. Все это можно сейчас наблюдать в Верхнем городе. В Минске стартовал международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае». Программа рассчитана на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности мы узнаем у нашего корреспондента Татьяны Волынчик.
Татьяна Волынчик, корреспондент:
Площадь у городской ратуши сегодня стала местом притяжения для тысяч минчан и гостей столицы. Здесь проходит международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае». Я тоже подключилась к празднику. Мой образ из отечественного «северного шелка».
В Верхнем городе традиционные ремесла соседствуют с фешен-трендами. Народные мотивы прослеживаются не только в одежде, но и в музыкальном сопровождении.
Дизайнеры представили свои коллекции одежды. Все образы созданы изо льна. В каждом силуэте и каждом узоре – память поколений, переосмысленная через современный крой.
Интерес к отечественному льну растет и у зарубежных гостей. Со своими работами уже не впервые приезжают дизайнеры из России, Нигерии, Туркменистана, Перу и Турции. А в этот раз можно увидеть еще и «льняной тандем»: молодые таланты Беларуси и Казахстана объединились, чтобы создать уникальную коллекцию.
Сайран Шабданова, руководитель многопрофильного инновационного колледжа при управлении образования Акмолинской области Казахстана:
Мы коллекцию разрабатывали совместно с нашими партнерами, Барановичским государственным колледжем технологии и дизайна. Нам интересен опыт белорусских коллег, потому что лен для вас – это все. Это в национальных традициях белорусского народа.
Модные показы – это лишь часть фестиваля. В программе также мастер-классы, театральные постановки, фотозоны и художественная выставка.
Подробнее в видео.