Международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае» стартовал в Минске

Необычные силуэты и оттенки, изящные линии, где в приоритете – белорусский лен. Все это можно сейчас наблюдать в Верхнем городе. В Минске стартовал международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае». Программа рассчитана на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности мы узнаем у нашего корреспондента Татьяны Волынчик.

Татьяна Волынчик, корреспондент:

Площадь у городской ратуши сегодня стала местом притяжения для тысяч минчан и гостей столицы. Здесь проходит международный фестиваль «Свята льну. Роднае моднае». Я тоже подключилась к празднику. Мой образ из отечественного «северного шелка». В Верхнем городе традиционные ремесла соседствуют с фешен-трендами. Народные мотивы прослеживаются не только в одежде, но и в музыкальном сопровождении.

Дизайнеры представили свои коллекции одежды. Все образы созданы изо льна. В каждом силуэте и каждом узоре – память поколений, переосмысленная через современный крой.

Интерес к отечественному льну растет и у зарубежных гостей. Со своими работами уже не впервые приезжают дизайнеры из России, Нигерии, Туркменистана, Перу и Турции. А в этот раз можно увидеть еще и «льняной тандем»: молодые таланты Беларуси и Казахстана объединились, чтобы создать уникальную коллекцию.