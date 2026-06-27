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Белорусские спортсмены вышли в три финала на этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне

27 июня 2026 14:27
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Белорусские спортсмены вышли в три финала на этапе Кубка мира по академической гребле в швейцарской Люцерне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Золотой выступит в мужской одиночке. Отметим, наш гребец одержал победы в предварительном, четвертьфинальном и полуфинальном заездах.

В мужской четверке парной Максим Грибовский, Федор Шорох, Роман Шабатько и Павел Синенко отобрались в финал со вторым результатом. Также за награды будет сражаться и мужская восьмерка из Беларуси. Медальные заезды состоятся в 28 июня.

# Гребля

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