В штаб-квартире Еврокомиссии отключили кондиционеры из-за жары

В экологической политике Брюсселя прослеживается тренд – чем выше должность, тем дальше от климатической реальности. Пока простые европейцы задыхаются от летнего зноя и получают запреты на использование кондиционеров из-за перегрузки энергосистемы, в штаб-квартире Еврокомиссии совершенно иная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что климат-контроль в здании отключили везде, кроме верхних этажей. Именно там находятся кабинеты Урсулы фон дер Ляйен и ее комиссаров. СМИ пишут, что возмущенные работники назвали это «феодализмом» и «позором».