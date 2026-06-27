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В штаб-квартире Еврокомиссии отключили кондиционеры из-за жары

27 июня 2026 14:21
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В экологической политике Брюсселя прослеживается тренд – чем выше должность, тем дальше от климатической реальности. Пока простые европейцы задыхаются от летнего зноя и получают запреты на использование кондиционеров из-за перегрузки энергосистемы, в штаб-квартире Еврокомиссии совершенно иная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что климат-контроль в здании отключили везде, кроме верхних этажей. Именно там находятся кабинеты Урсулы фон дер Ляйен и ее комиссаров. СМИ пишут, что возмущенные работники назвали это «феодализмом» и «позором». 

В штаб-квартире Еврокомиссии отключили кондиционеры из-за жары-2

Впрочем, пока в Брюсселе решают, кому положен глоток холодного воздуха, европейцы учатся выживать в зное. В Бельгии побит полувековой температурный рекорд: воздух прогрелся до 35 градусов. Италия выживает при 45 градусах, Германия при 40, а во Франции зафиксировали 44 градуса. Парижские больницы переполнены, не ходят поезда и закрыты школы. Так, за сутки в французской столице от жары погибли больше 50 человек. 

# Погода

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