Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы

Настасья Пинчук, корреспондент:
Этим летом в Минске лагеря с дневным пребыванием примут более 37 тысяч школьников. Для ребят это возможность не только оздоровиться, но и с пользой провести время. Каждый день расписан по минутам: от квестов до футбольных турниров.
Первая смена традиционно стала самой массовой. Всего отдохнули свыше 26 тысяч юных минчан. В настоящее время в городе началась вторая смена. Всего запланированы четыре.
Людмила Ляхнович, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Всего в летний период у нас планируется оздоровить порядка 78 тысяч несовершеннолетних как в лагерях с дневным пребыванием, так и в загородных лагерях. Лагеря с дневным пребыванием базируются как в учреждениях общего среднего образования, это школы и гимназии, так и в учреждениях дополнительного образования, это дворцы детей и молодежи.
Скучать точно некогда. Город превратился в одну большую интерактивную площадку. Школьники посещают столичные музеи, театры, кинозалы и спортивные площадки. Задействована вся инфраструктура Минска. Кроме того, ребята могут выбрать занятия по душе.
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