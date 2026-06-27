Прямой эфир

Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы

27 июня 2026 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Этим летом в Минске лагеря с дневным пребыванием примут более 37 тысяч школьников. Для ребят это возможность не только оздоровиться, но и с пользой провести время. Каждый день расписан по минутам: от квестов до футбольных турниров.

Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы-3

Первая смена традиционно стала самой массовой. Всего отдохнули свыше 26 тысяч юных минчан. В настоящее время в городе началась вторая смена. Всего запланированы четыре.

Людмила Ляхнович, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Всего в летний период у нас планируется оздоровить порядка 78 тысяч несовершеннолетних как в лагерях с дневным пребыванием, так и в загородных лагерях. Лагеря с дневным пребыванием базируются как в учреждениях общего среднего образования, это школы и гимназии, так и в учреждениях дополнительного образования, это дворцы детей и молодежи.

Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы-5

Скучать точно некогда. Город превратился в одну большую интерактивную площадку. Школьники посещают столичные музеи, театры, кинозалы и спортивные площадки. Задействована вся инфраструктура Минска. Кроме того, ребята могут выбрать занятия по душе.

Подробнее в видео.

# Детские лагеря в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика
27 июня 2026 13:29

Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика

28 июня – День молодежи. Как будем отмечать, рассказали в БРСМ
27 июня 2026 13:27

28 июня – День молодежи. Как будем отмечать, рассказали в БРСМ

Что есть в жару? Правила летнего рациона от нутрициолога
27 июня 2026 12:54

Что есть в жару? Правила летнего рациона от нутрициолога