Вторая смена стартовала в школьных лагерях. Узнали, как дети проводят каникулы

Настасья Пинчук, корреспондент: Этим летом в Минске лагеря с дневным пребыванием примут более 37 тысяч школьников. Для ребят это возможность не только оздоровиться, но и с пользой провести время. Каждый день расписан по минутам: от квестов до футбольных турниров.

Первая смена традиционно стала самой массовой. Всего отдохнули свыше 26 тысяч юных минчан. В настоящее время в городе началась вторая смена. Всего запланированы четыре.

Людмила Ляхнович, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Всего в летний период у нас планируется оздоровить порядка 78 тысяч несовершеннолетних как в лагерях с дневным пребыванием, так и в загородных лагерях. Лагеря с дневным пребыванием базируются как в учреждениях общего среднего образования, это школы и гимназии, так и в учреждениях дополнительного образования, это дворцы детей и молодежи.