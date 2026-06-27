Выпускникам военных вузов Беларуси вручили лейтенантские погоны и дипломы

Твердый шаг и новое поколение защитников Родины. Сегодня выпускникам военных вузов страны вручили лейтенантские погоны и дипломы. Так, Военную академию в 2026 году окончили более 400 молодых специалистов. Из них 11 – с золотой медалью и 22 – с дипломом с отличием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра они возглавят воинские коллективы. Им предстоит руководить личным составом. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в военном образовании более 70 % времени уделяется практическим занятиям. Учебно-материальная база Военной академии включает специализированные классы и различные тренажеры, что позволяет молодым офицерам получать хороший уровень образования.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Созданная система образования в нашей академии сегодня отвечает всем современным реалиям, однако мы не останавливаемся на достигнутом. Один из вопросов, который докладывался главе государства о изменениях в план строительства и развития Вооруженных Сил, – это изменения в систему нашей подготовки и образования наших офицеров.

Лейтенантские погоны 27 июня получили и выпускники Института пограничной службы Беларуси. Здесь около сотни выпускников. Как отметил председатель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов, новый этап службы офицеров начинается в год 85-летия подвига пограничников в первых боях на государственной границе. Сегодня также идут сражения за наше будущее на полях информационной войны, в условиях беспрецедентного санкционного давления, военно-политической напряженности вокруг границ Беларуси. Каждый из стоящих в строю – прямой наследник героев Великой Отечественной войны.

Анастасия Бондарь, выпускница Института пограничной службы Беларуси:

Впереди молодого лейтенанта ждет, конечно же, граница, ждут новые открытия, начинания. Мы все с нетерпением это очень ждем. Я буду наравне с парнями так же ходить в наряды, заниматься со своим личным составом, обучать их, наставлять на нужный путь.