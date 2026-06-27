Кого и когда попросят на выход? Европа принимает самый жесткий антимиграционный закон.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu: Открыть широкую дверь, как говорила госпожа Меркель, а потом разберемся – это не работает.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Европейские правоохранительные органы не в полной мере контролируют обстановку в своих странах.

Игорь Позняк, ведущий: Как европейское гостеприимство разбилось о суровую реальность? Но кто заплатит за ошибки?

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

60 миллионов мигрантов в Европейском союзе – сопоставимо уже с населением таких стран, как та же самая Германия либо Британия.

Вальдемар Гердт:

Они говорят: вы же разрушили наши страны, вот мы пришли разрушать вашу.