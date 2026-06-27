Кого и когда попросят на выход? ЕС принимает самый жесткий антимиграционный закон! Анонс «Мнения»

Кого и когда попросят на выход? Европа принимает самый жесткий антимиграционный закон.
Кого и когда попросят на выход? Европа принимает самый жесткий антимиграционный закон.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев:
После той оголтелой политики открытых дверей сейчас наступит политика железного веника.
Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
Открыть широкую дверь, как говорила госпожа Меркель, а потом разберемся – это не работает.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Европейские правоохранительные органы не в полной мере контролируют обстановку в своих странах.
Игорь Позняк, ведущий:
Как европейское гостеприимство разбилось о суровую реальность? Но кто заплатит за ошибки?
Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
60 миллионов мигрантов в Европейском союзе – сопоставимо уже с населением таких стран, как та же самая Германия либо Британия.
Вальдемар Гердт:
Они говорят: вы же разрушили наши страны, вот мы пришли разрушать вашу.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 28 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь».