Прямой эфир

Что такое университетская клиника при Минском меде и зачем она нужна?

14 декабря 2021 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Вы рассказывали, что у вас обучается много иностранных студентов. Конечно, возникает вопрос, на каком языке они обучаются, как строится этот учебный процесс?  

Что такое университетская клиника при Минском меде и зачем она нужна?-1

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:  
Да, в настоящее время в университете обучается более 2 000 иностранных студентов, из них более 60 % обучается на английском языке. Наши преподаватели подготовленные, они тоже изучают английский. И преподают основные предметы как теоретические, так и на клинических кафедрах на английском языке нашим студентам из многих стран.  

Юлия Артюх:  
Еще есть такой интересный момент, как университетская клиника. Что это? Это нововведение?  

Сергей Рубникович:  
Да. Мы планируем в следующем году запустить новый проект – создание своей собственной университетской клиники в БГМУ на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. Мы планируем создать университетскую клинику по стоматологии. Тем самым мы объединим как полноценную лечебную работу по стоматологии, так и полноценный образовательный процесс. Университет позволит нам создать хороший практико-ориентированный центр по стоматологии, и учебно-образовательный, и медицинский.  

Что такое университетская клиника при Минском меде и зачем она нужна?-4

Юлия Артюх:  
Кто будет пациентом?  

Сергей Рубникович:  
Это будет население Минска, те же студенты других вузов будут обслуживаться и получать качественную стоматологическую помощь.  

Юлия Артюх:  
На коммерческой основе?  

Что такое университетская клиника при Минском меде и зачем она нужна?-7

Сергей Рубникович:  
Не только. Наша помощь терапевтическая обеспечена на бесплатной основе, ортопедическая стоматология и протезирование – на платной. В планах уменьшить цену на ортопедическом приеме, на платном стоматологическом приеме, чтобы пациенты Минска и всей республики обращались за стоматологической помощью на льготных ценах. Студенты уже с третьего курса проводят лечение и протезирование зубов под контролем профессорско-преподавательского состава.  

Читайте также:  

«Они помогают спасать зубы даже в запущенных случаях». Врач рассказывает о чудо-технологии  

Это изобретение спасет от храпа! О ноу-хау рассказывает стоматолог  

Ученикам старших классов можно стать студентом БГМУ на неделю. Ректор вуза об уникальной возможности  

# Медицина # общество # Сергей Рубникович # Юлия Артюх # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проходит несколько этапов обработки. Как в Минске чистят сточную воду?
14 декабря 2021 10:29

Проходит несколько этапов обработки. Как в Минске чистят сточную воду?

Вооружённые Силы Беларуси начали совместную штабную тренировку
14 декабря 2021 08:53

Вооружённые Силы Беларуси начали совместную штабную тренировку

Не все знают правила пожарной безопасности. В Беларуси провели акцию «Извещатель в каждый дом»
14 декабря 2021 08:52

Не все знают правила пожарной безопасности. В Беларуси провели акцию «Извещатель в каждый дом»