Что такое университетская клиника при Минском меде и зачем она нужна?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы рассказывали, что у вас обучается много иностранных студентов. Конечно, возникает вопрос, на каком языке они обучаются, как строится этот учебный процесс?
Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
Да, в настоящее время в университете обучается более 2 000 иностранных студентов, из них более 60 % обучается на английском языке. Наши преподаватели подготовленные, они тоже изучают английский. И преподают основные предметы как теоретические, так и на клинических кафедрах на английском языке нашим студентам из многих стран.
Юлия Артюх:
Еще есть такой интересный момент, как университетская клиника. Что это? Это нововведение?
Сергей Рубникович:
Да. Мы планируем в следующем году запустить новый проект – создание своей собственной университетской клиники в БГМУ на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. Мы планируем создать университетскую клинику по стоматологии. Тем самым мы объединим как полноценную лечебную работу по стоматологии, так и полноценный образовательный процесс. Университет позволит нам создать хороший практико-ориентированный центр по стоматологии, и учебно-образовательный, и медицинский.
Юлия Артюх:
Кто будет пациентом?
Сергей Рубникович:
Это будет население Минска, те же студенты других вузов будут обслуживаться и получать качественную стоматологическую помощь.
Юлия Артюх:
На коммерческой основе?
Сергей Рубникович:
Не только. Наша помощь терапевтическая обеспечена на бесплатной основе, ортопедическая стоматология и протезирование – на платной. В планах уменьшить цену на ортопедическом приеме, на платном стоматологическом приеме, чтобы пациенты Минска и всей республики обращались за стоматологической помощью на льготных ценах. Студенты уже с третьего курса проводят лечение и протезирование зубов под контролем профессорско-преподавательского состава.
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