Что такое университетская клиника при Минском меде и зачем она нужна?

Юлия Артюх, СТВ: Вы рассказывали, что у вас обучается много иностранных студентов. Конечно, возникает вопрос, на каком языке они обучаются, как строится этот учебный процесс?

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Да, в настоящее время в университете обучается более 2 000 иностранных студентов, из них более 60 % обучается на английском языке. Наши преподаватели подготовленные, они тоже изучают английский. И преподают основные предметы как теоретические, так и на клинических кафедрах на английском языке нашим студентам из многих стран.

Юлия Артюх:

Еще есть такой интересный момент, как университетская клиника. Что это? Это нововведение?

Сергей Рубникович:

Да. Мы планируем в следующем году запустить новый проект – создание своей собственной университетской клиники в БГМУ на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. Мы планируем создать университетскую клинику по стоматологии. Тем самым мы объединим как полноценную лечебную работу по стоматологии, так и полноценный образовательный процесс. Университет позволит нам создать хороший практико-ориентированный центр по стоматологии, и учебно-образовательный, и медицинский.