«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении младенца Иисуса, – и семьи сядут за стол. А потом пойдут в церковь, где в ночь на 7 января пройдет праздничное богослужение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Таковы традиции. Насколько подробно их придерживаться, в каждой семье решают по-своему. Но что совершенно точно едино – это царящее в атмосфере ощущение чуда, которое не может не случиться. Потому что самое главное, чудо из чудес – это момент рождения человека. И пусть весь мир подождет. Анастасия Бут – о подготовке к празднику Рождества Христова.

Многозвучие колокольных голосов как благая весть о скором рождении Христа. Сегодня это, пожалуй, генеральная репетиция перед одним из главных в православии праздников. А еще своеобразный экзамен для звонаря и его «подопечных» – для них это первое Рождество в новой церкви.

Александр Зиновьев, звонарь церкви Рождества Пресвятой Богородицы:

Колокола и церковный колокольный звон – это народная традиция. И каждый мастер-звонарь что-то свое привносит. В частности, Рождество. А что такое Рождество? В мир пришел наш Спаситель в виде младенчика. Поэтому колокольный звон всегда начинается в нашем храме, будет начинаться, с таких легких, маленьких колокольчиков. «Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

При воскресной школе в поселке Богатырское, что под Полоцком, планируют открыть первую в стране школу колокольного звона для подростков. Чтобы дети были ближе к истории и своим истокам.

Готовятся к празднику и в православных храмах. В Спасо-Евфросиниевском монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника. И, конечно, встречают гостей. Сейчас здесь особенно многолюдно. Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

Кристина Августова, жительница Великих Лук (Россия):

Третий раз уже ездим. Водичку берем, свечки. Как-то ощущение такое… Какого-то родного места. Вот еще хотим летом приехать. Все-таки чувствуется, что святая молится за нас, грешных.

Юлия Сотникова, жительница Москвы (Россия):

Приехали сюда, в это намоленное место, в этот монастырь. Мы очень рады, что сюда попали. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Рождеством наступающим православным. Пожелать всем мира, добра и счастья.

40 тысяч паломников за год – и это только в составе экскурсионных групп. Поклониться мощам Преподобной Евфросинии Полоцкой съезжаются люди со всего мира. Святая дарует здоровье немощным, малышей – бездетным и веру в Господа – всем.

Анастасия Бут, корреспондент:

Настоящее чудо произошло в Спасо-Преображенском храме несколько лет назад. Здесь ученые под слоем штукатурки – фресок XIX века – обнаружили библейские картины XII века. К этому моменту раскрыты 90 % фресок. Остается только келья Евфросинии Полоцкой. Один из центральных рисунков – изображение рождения Иисуса Христа.