«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении младенца Иисуса, – и семьи сядут за стол. А потом пойдут в церковь, где в ночь на 7 января пройдет праздничное богослужение. Таковы традиции.

При воскресной школе в поселке Богатырское, что под Полоцком, планируют открыть первую в стране школу колокольного звона для подростков. Чтобы дети были ближе к истории и своим истокам.