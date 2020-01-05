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«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

05 января 2020 16:56
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Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении младенца Иисуса, – и семьи сядут за стол. А потом пойдут в церковь, где в ночь на 7 января пройдет праздничное богослужение. Таковы традиции.

При воскресной школе в поселке Богатырское, что под Полоцком, планируют открыть первую в стране школу колокольного звона для подростков. Чтобы дети были ближе к истории и своим истокам.

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?-1

Людмила Медведева, жительница посёлка Богатырское:
Когда в деревне жили, корова своя была. Творог был вкусный-вкусный. С бабушкой делали такую вкусную запеканочку. В печку сували горшочки такие – 3-4. Мы даже дрались за них – такая вкуснота была. 

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?-4

А это блюдо – Богатырская ватрушка – в семье Медведевых выпекается только в канун Рождества. В рецепте –  свои секретные ингредиенты: например, хозяйка и помощники должны быть обязательно в национальных костюмах.  И, что крайне важно, приправить ватрушку нужно душевной песней.

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?-7

Пока в печи томится ватрушка, самое время вспомнить, без чего не обходится ни одно Рождество – без сена под скатертью, сладкой кутьи и бесконечного ощущения счастья.

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?-10

Людмила Медведева:
Приезжали к родителям. Естественно, что-то пекли, что-то выпекали вкусное, что-то зажаривали. Кабана к той поре кололи в деревне обязательно. Колбаска домашняя, печеночку пожарить... Если снежная зима, после застолья надо ж было растрястись – на санках с горки, смех, хохот.

# Православные в Беларуси # общество # Людмила Медведева # Фотофакт

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