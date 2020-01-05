Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Спасо-Евфросиниевском монастыре только-только появились елки. В самом разгаре – украшение иконостасов и отдельных икон.
«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников
Для этого заказали почти 200 живых цветов и привезли специальную ель – Нобилис – она идеальна для создания композиций.
Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:
В монастыре готовятся, в первую очередь, духовно, душевно, телесно. К нам съезжается очень большое количество паломников, как правило, это студенты, молодежь.
«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?
Сегодня в монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника.