Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре только-только появились елки. В самом разгаре – украшение иконостасов и отдельных икон.

Для этого заказали почти 200 живых цветов и привезли специальную ель – Нобилис – она идеальна для создания композиций.

Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:

В монастыре готовятся, в первую очередь, духовно, душевно, телесно. К нам съезжается очень большое количество паломников, как правило, это студенты, молодежь.

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Сегодня в монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника.