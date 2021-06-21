Что такое патриотическое воспитание в суворовском училище и куда обычно поступают его выпускники?

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Арсений Георгиевич, скажите: люди, которые отдают в суворовское училище своего сына, чаще всего готовят его к тому, что он уже будущий офицер? Когда мы говорим «будущий офицер» – это человек, который реально понимает ценность родины, ценность истории своей родины.

Арсений Лукьянов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:

Смотрите, само устройство жизни в суворовском училище, его распорядок дня – все является основой для военно-патриотического воспитания. Начиная от подъема, поднятия государственного флага, исполнения гимна, и заканчивая вечерней поверкой – тоже воинским ритуалом. Все пронизано воинскими ритуалами, как мы понимаем военно-патриотическое воспитание. Кирилл Казаков:

Вы не боитесь за поколение ребят, которые приходят сейчас с их желанием, желанием родителей стать офицером? Вы же понимаете, что не все они будут военными. Арсений Лукьянов:

Ребята приходят абсолютно подготовленные. Конечно, где-то выбор этот и их родителей тоже, но на этапе кампании по отбору наших абитуриентов, будущих суворовцев, мы, естественно, задаем вопросы. Психологическое тестирование. Конечно, решение и молодого человека, и ребенка. Но на этапе психологического тестирование – первый вопрос к ребенку – желание обучаться. И дети, кто поступает, абсолютно мотивированы.

Кирилл Казаков:

Алексей, мы с вами за кадром говорили, что есть потерянное поколение. Вы не боитесь, например, что люди, которые закончили суворовское училище, действительно окажутся тем потерянным поколением в том числе? Алексей Коробущенко, учредитель историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить»:

Я думаю, нет. Знаете, почему? Потому что все-таки, как сказал сейчас коллега, тот патриотический посыл, который они получают в суворовском училище, уже закладывает в них базу любви к родине, память погибших героев. И это пробуждает в них патриотизм. Ведь их готовят, в принципе, к службе в армии. Цель военного человека – самопожертвование ради родины, отчизны, встать на ее защиту. Кирилл Казаков:

Вы приезжаете в школы и разговариваете с людьми. К вам приходят ребята. Они действительно знают историю? Они понимают историю красно-зеленого флага, бело-красно-белого флага?

Арсений Лукьянов:

Немного дам цифр по этому вопросу. Мы анализировали за последние пять лет выпуски суворовцев, куда они пошли служить. В абсолютном большинстве – 99-98 % – пошли в вузы силовой направленности. Один-два человека по состоянию здоровья туда не попали. Это результат нашей работы. Алексей Коробущенко:

Сейчас я немножко дополню. Вы сказали по поводу школ, детей, как это все происходит. Вот эта БЧБ-символика. Да, многие не знают, что это такое, не понимают, что это такое. Видят какой-то символ, поддались этому порыву, не разбираясь, что это были коллаборационисты, были предатели под этим символом, которые устроили геноцид собственного народа во время войны. И когда приходишь к детям, когда начинаешь рассказывать о тех подвигах, о тех погибших, у многих детей открываются глаза. Они просто для себя заново открывают мир. Заново видят вот это соприкосновение. Алена Сырова, СТВ:

Об этом что, мало в школе говорят? Или не так говорят?

Алексей Коробущенко:

Сложно сказать, почему они так мало знают об истории. Может быть, в школе мало говорят, может быть, еще какой-то посыл. Арсений Лукьянов:

Я бы вернулся все-таки к определению. Военно-патриотическое воспитание все-таки – это процесс непрерывный, систематический. Кирилл Казаков:

Чтобы у меня и у зрителей не сложилось такое чувство, что патриот – это человек, который носит погоны.