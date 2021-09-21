Что такое накопительное страхование пенсий и выгодно ли это белорусам? Рассказала Ирина Костевич

Обсуждавшиеся изменения в пенсионной политике Президент поддержал. В проекте указа предусмотрен новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, работникам предложат платить дополнительный взнос в размере до 10 % заработка. Точную цифру каждый сможет выбирать самостоятельно.

Правительство доложило главе государства о подходах к развитию пенсионной системы Беларуси. Речь идет о дополнительной программе добровольного пенсионного страхования, когда, получая посильную помощь от государства, каждый осознанно и заранее делает личный вклад в достойную старость.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

15 миллиардов рублей в 2021 году будут направлены на пенсии. И государство сохраняет свои гарантии по пенсионному обеспечению. А как дополнительный элемент – каждый человек должен быть тоже заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости. Уплачивая из своей заработной платы до 10 %, тем самым он будет формировать накопления на старость. И вот, включается финансовый стимул, этот бонус для человека. Если человек заплатил до 3 % из своей заработной платы в накопительную систему, 3 % уплачивает вместе с ним наниматель. Эти 3 % со стороны нанимателя – это как раз дополнительный бонус для человека, тот финансовый стимул, который, мы надеемся, все-таки заинтересует человека пойти на накопительное страхование.

На совещании также затронули вопросы молодежной политики. От молодых людей нередко звучат предложения о различных гражданских проектах. Александр Лукашенко поддержал создание системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив. Президент уверен, многие из них могут быть полезны, однако работа должна быть выстроена системно.